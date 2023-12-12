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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Мошенники предлагают менять пятитысячные купюры на новые с Екатеринбургом

Мошенники ходят по квартирам и предлагают новые купюры с Екатеринбургом

12 декабря 2023, 13:39. Обновлено в 13:41
Фото: Midjourney

Мошенники предлагают менять пятитысячные купюры на новые с Екатеринбургом

Во многих городах России жителям предлагают получить новые пятитысячные купюру с изображением Екатеринбурга.

Как отмечают в пресс-службе Уральского банка, теперь аферисты применяют схемы, связанные с новыми банкнотами в пять тысяч рублей.

Оказалось, что мошенники посещают жителей разных городов России и дают «новые» деньги в обмен на старые. Однако денежные банкноты мошенников являются поддельными. Аферисты сообщают, что можно проверить банкноты на подлинность. Для этого они говорят о необходимости скачать приложение, которое в результате считывает личные данные пользователя.

Банк напоминает, что официально банкноты еще не выпущены в обращение.

Ранее сообщалось, что свердловчанам стало проще регистрироваться в интернет-магазинах. Это разрешит продавцам страховаться от мошенничества.

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#Деньги#Купюра#Криминал#Мошенничество#Купюры#Фальшивая купюра#Екатеринбург#Центробанк#Камилла Булгакова
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