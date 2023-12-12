Мошенники ходят по квартирам и предлагают новые купюры с Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как отмечают в пресс-службе Уральского банка, теперь аферисты применяют схемы, связанные с новыми банкнотами в пять тысяч рублей.
Оказалось, что мошенники посещают жителей разных городов России и дают «новые» деньги в обмен на старые. Однако денежные банкноты мошенников являются поддельными. Аферисты сообщают, что можно проверить банкноты на подлинность. Для этого они говорят о необходимости скачать приложение, которое в результате считывает личные данные пользователя.
Банк напоминает, что официально банкноты еще не выпущены в обращение.
Ранее сообщалось, что свердловчанам стало проще регистрироваться в интернет-магазинах. Это разрешит продавцам страховаться от мошенничества.