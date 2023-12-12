Мошенники ходят по квартирам и предлагают новые купюры с Екатеринбургом

Оказалось, что мошенники посещают жителей разных городов России и дают «новые» деньги в обмен на старые. Однако денежные банкноты мошенников являются поддельными. Аферисты сообщают, что можно проверить банкноты на подлинность. Для этого они говорят о необходимости скачать приложение, которое в результате считывает личные данные пользователя.