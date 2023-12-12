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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Каменске-Уральском сутки ищут 71-летнего мужчину

Пенсионера в куртке «МЧС России» ищут в Каменске-Уральском

12 декабря 2023, 07:05
Фото: Midjourney

В Каменске-Уральском сутки ищут 71-летнего мужчину

В Каменске-Уральском пропал 71-летний пенсионер. Его ищут сутки, с 11 декабря. Он ушел из дома и не вернулся.

Пропавшего зовут Сергей Канин. Его рост 176 сантиметров. У него нормальное телосложение и светло-карие глаза. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисковой отряд «Лиза Алерт»

Волосы пропавшего темные, с проседью. Он был одет в синюю куртку с надписью «МЧС России», синие джинсы, черно-зеленые рыбацкие сапоги с камуфляжным рисунком, черные шерстяные варежки, кожаная зимняя кепка.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в 2015 году пропала Юлия Топнева из Свердловской области. Следователи сразу начали поиски девушки, они продолжаются до сих пор.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Пенсионер#Волонтеры#Поиски#Дарья Сорокина
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