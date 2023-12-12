Пенсионера в куртке «МЧС России» ищут в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Пропавшего зовут Сергей Канин. Его рост 176 сантиметров. У него нормальное телосложение и светло-карие глаза. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Волосы пропавшего темные, с проседью. Он был одет в синюю куртку с надписью «МЧС России», синие джинсы, черно-зеленые рыбацкие сапоги с камуфляжным рисунком, черные шерстяные варежки, кожаная зимняя кепка.
Ранее сообщалось, что в ХМАО в 2015 году пропала Юлия Топнева из Свердловской области. Следователи сразу начали поиски девушки, они продолжаются до сих пор.