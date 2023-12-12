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Published Сегодня, 05:53

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Подросток прыгнул под машину в Первоуральске

Подросток прыгнул под машину в Первоуральске. После этого он ушел

12 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI

Подросток прыгнул под машину в Первоуральске

Подросток прыгнул под колеса автомобиля в Первоуральске. Инцидент случился вечером 10 декабря. После случившегося юноша полежал на тротуаре, встал и ушел.

Бросился мальчик под колеса, когда автомобили начали движение. После столкновения он вернулся на тротуар и лег. Водитель вышел из машины и хотел помочь подростку, но он ушел, сообщает «Телекомпания Первоуральск».

В ГИБДД рассказали, что пострадавший 17-летний юноша. Он был трезв на момент аварии. Причины поступка пока неизвестны. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в середине ноября под колеса автомобиля попала женщина. Это случилось в Нижнем Тагиле. Причиной происшествия стало то, что пострадавшая решила обойти лужи на дороге.

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#Происшествия#Первоуральск#ДТП#Автомобиль#Водитель#Подросток#Ирина Кирилова
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