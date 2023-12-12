Подросток прыгнул под машину в Первоуральске. После этого он ушел

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Бросился мальчик под колеса, когда автомобили начали движение. После столкновения он вернулся на тротуар и лег. Водитель вышел из машины и хотел помочь подростку, но он ушел, сообщает «Телекомпания Первоуральск».
В ГИБДД рассказали, что пострадавший 17-летний юноша. Он был трезв на момент аварии. Причины поступка пока неизвестны. По данному факту проводится проверка.
Напомним, в середине ноября под колеса автомобиля попала женщина. Это случилось в Нижнем Тагиле. Причиной происшествия стало то, что пострадавшая решила обойти лужи на дороге.