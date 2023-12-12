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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В екатеринбургской поликлинике сотрудники замерзли на рабочем месте

Работники медучреждения в Екатеринбурге сидят в теплых куртках

12 декабря 2023, 14:15
Фото: Midjourney

В екатеринбургской поликлинике сотрудники замерзли на рабочем месте

В екатеринбургской поликлинике на Декабристов сотрудники мерзнут даже в одежде.

Работники поликлиники прислали снимки в редакцию издания URA.RU. На фотографиях видно, что все сидят в верхней одежде.

Оказалось, что, хотя внутри и теплее, чем на улице, на самом деле в регистратуре и кабинетах специалисты сидят в верхней одежде. Однако, как замечают журналисты, холодно даже в куртках.

Руководство медучреждения в курсе, что работникам холодно. Они, по их словам, делают все, чтобы было теплее.

Отметим, что открытия поликлиники ждали с 2013 года, а работать она начала 2 года назад.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность замерзшей насмерть дома жительницы Свердловской области.

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