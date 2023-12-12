Работники медучреждения в Екатеринбурге сидят в теплых куртках

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Работники поликлиники прислали снимки в редакцию издания URA.RU. На фотографиях видно, что все сидят в верхней одежде.
Оказалось, что, хотя внутри и теплее, чем на улице, на самом деле в регистратуре и кабинетах специалисты сидят в верхней одежде. Однако, как замечают журналисты, холодно даже в куртках.
Руководство медучреждения в курсе, что работникам холодно. Они, по их словам, делают все, чтобы было теплее.
Отметим, что открытия поликлиники ждали с 2013 года, а работать она начала 2 года назад.
Ранее сообщалось, что раскрыта личность замерзшей насмерть дома жительницы Свердловской области.