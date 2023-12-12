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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Екатеринбурге не хватает работников Wildberries

Сотрудники пунктов выдачи Wildberries в Екатеринбурге сообщили о нехватке кадров

12 декабря 2023, 15:16
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге не хватает работников Wildberries

Пункты выдачи Wildberries в Екатеринбурге закрываются из-за отсутствия сотрудников.

Ближе к концу текущего года в Екатеринбурге закрылись пункты Wildberries. Многие центры выдачи работают через день.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», подобная ситуация длится уже несколько недель. К примеру, в пункте на Уктусской, где каждый день менялись работницы, а затем они обе ушли. В результате сотрудников на точке нет и ежедневно их отправляют из одной части города в другую: туда, где нет работников.

Ранее сообщалось, что клиенты недовольны: на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге огромные очереди.

Жители Екатеринбурга будут платить 200 рублей за плохие отзывы о ПВЗ Wildberries
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#Общество#Сотрудники#Екатеринбург#Wildberries#Инцидент#Камилла Булгакова
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