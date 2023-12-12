Сотрудники пунктов выдачи Wildberries в Екатеринбурге сообщили о нехватке кадров

Как сообщает «КП-Екатеринбург», подобная ситуация длится уже несколько недель. К примеру, в пункте на Уктусской, где каждый день менялись работницы, а затем они обе ушли. В результате сотрудников на точке нет и ежедневно их отправляют из одной части города в другую: туда, где нет работников.