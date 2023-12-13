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В Нижнем Тагиле мэр распорядился отремонтировать участок дороги в Горбуново

Глава Нижнего Тагила поручил отремонтировать дорогу в микрорайоне Горбуново

13 декабря 2023, 12:37
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мэр распорядился отремонтировать участок дороги в Горбуново

Мэрия Нижнего Тагила за 2023 год уже приняло более 3500 обращений.

Как отмечает пресс-служба администрации города, прием жителей проводится на постоянной основе. Вопросы бывают разные: от личных до социальных. Тем не менее с каждой проблемой жителей стараются разобраться.

Недавно мэр города дал распоряжение отремонтировать дорогу в микрорайоне Горбуново, по этому вопросу к главе обратилась женщина. Пока приняты временные меры по выравниванию дорожного полотна, а весной уже будут выполнены более глобальные работы.

Ранее сообщалось, что пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго».

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