Глава Нижнего Тагила поручил отремонтировать дорогу в микрорайоне Горбуново

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Как отмечает пресс-служба администрации города, прием жителей проводится на постоянной основе. Вопросы бывают разные: от личных до социальных. Тем не менее с каждой проблемой жителей стараются разобраться.
Недавно мэр города дал распоряжение отремонтировать дорогу в микрорайоне Горбуново, по этому вопросу к главе обратилась женщина. Пока приняты временные меры по выравниванию дорожного полотна, а весной уже будут выполнены более глобальные работы.
Ранее сообщалось, что пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго».