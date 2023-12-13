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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Женщина скончалась в трамвае в Екатеринбурге

«Лежала на задних сидениях»: в Екатеринбурге в трамвае умерла женщина

13 декабря 2023, 13:51
Фото: 1MI

Женщина скончалась в трамвае в Екатеринбурге

В трамвае №10 на улице Технической в Екатеринбурге скончалась женщина. Это произошло 13 декабря на остановке «ДК ВОС».

По словам очевидцев, она лежала на задних сиденьях, ее нога была перевязана. В какой-то момент пассажирке стало плохо, и она скончалась. Прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть, пишет Е1.

По данным южного депо, движение трамваев на этом участке пока приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Ревде мужчина насмерть замерз у проходной предприятия «ПромСорт-Урал». На вид ему около 60 лет. Предварительно известно, что он насмерть замерз.

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