«Лежала на задних сидениях»: в Екатеринбурге в трамвае умерла женщина

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По словам очевидцев, она лежала на задних сиденьях, ее нога была перевязана. В какой-то момент пассажирке стало плохо, и она скончалась. Прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть, пишет Е1.
По данным южного депо, движение трамваев на этом участке пока приостановлено.
Ранее сообщалось, что в Ревде мужчина насмерть замерз у проходной предприятия «ПромСорт-Урал». На вид ему около 60 лет. Предварительно известно, что он насмерть замерз.