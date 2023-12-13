«На произвол судьбы». Неизвестные под Сысертью выбросили собаку на обочине и уехали

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
По словам одного из очевидцев, местные жители видели, как пса высадили из машины и скрылись.
Видимо, чтобы дорогу домой не нашла. В такие-то морозы! Собака взрослая, крупная, явно домашняя — знает команды, к другим животным неагрессивная. Поражает, когда вот так оставляют животное на произвол судьбы, — отмечает мужчина.
Напомним, ранее стало известно о том, что пса с улицы в Екатеринбурге забирали дважды, но оба раза возвращали обратно. Причины были разными.