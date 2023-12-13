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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Под Сысертью неизвестные бросили собаку на обочине и скрылись

«На произвол судьбы». Неизвестные под Сысертью выбросили собаку на обочине и уехали

13 декабря 2023, 03:39
Фото: 1MI

Под Сысертью неизвестные бросили собаку на обочине и скрылись

Без крова собаку оставили неизвестные в Сысертском районе. Она бродила по улицам, пока не дошла до частного сектора. Местные жители приютить ее не решаются, но заботятся о ней.

По словам одного из очевидцев, местные жители видели, как пса высадили из машины и скрылись.

Видимо, чтобы дорогу домой не нашла. В такие-то морозы! Собака взрослая, крупная, явно домашняя — знает команды, к другим животным неагрессивная. Поражает, когда вот так оставляют животное на произвол судьбы, — отмечает мужчина.

Напомним, ранее стало известно о том, что пса с улицы в Екатеринбурге забирали дважды, но оба раза возвращали обратно. Причины были разными.

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#Происшествия#Животные#Собака#Сысерть#Природа#Люди#Ирина Кирилова
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