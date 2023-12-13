«Насовали по карманам»: два подростка украли из магазина в Екатеринбурге коньяк

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Ограбление произошло вечером 12 декабря. О произошедшем рассказали очевидцы. Известно, что молодые люди засветились на записях камер видеонаблюдения, сообщается в сообществе «Злой Екатеринбург».
По словам свидетелей событий, примерно в 20:00 двое парней пришли в «Магнит». Сперва из супермаркета вышел один молодой человек с алкоголем в карманах, а затем второй.
Они с интервалом в 15 минут насовали по карманам коньяк. Парень в красной куртке благополучно свалил с добычей, второго, в черной куртке, поймали, — рассказали подписчики.
Когда с ним стали беседовать продавцы и охраны, парень сказал, что ему просто нечего есть. В ответ сотрудники магазина задались вопросом, почему тогда он решил украсть именно алкоголь. В результате продавец пожалел его и отпустил.
Ранее сообщалось, что житель Верхней Салды украл в магазине 16 плиток шоколада Milka. В результате его отправили в колонию-поселение на четыре месяца.