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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Подростки вынесли из магазина в Екатеринбурге алкоголь на 15 тысяч

«Насовали по карманам»: два подростка украли из магазина в Екатеринбурге коньяк

13 декабря 2023, 13:18
Фото: 1MI

Подростки вынесли из магазина в Екатеринбурге алкоголь на 15 тысяч

В Екатеринбурге двое молодых людей ограбили магазин на улице Белинского. Они вынесли в карманах алкоголь — один на 7 тысяч рублей, второй на 8 тысяч рублей.

Ограбление произошло вечером 12 декабря. О произошедшем рассказали очевидцы. Известно, что молодые люди засветились на записях камер видеонаблюдения, сообщается в сообществе «Злой Екатеринбург».

Фото: «Злой Екатеринбург»

По словам свидетелей событий, примерно в 20:00 двое парней пришли в «Магнит». Сперва из супермаркета вышел один молодой человек с алкоголем в карманах, а затем второй.

Они с интервалом в 15 минут насовали по карманам коньяк. Парень в красной куртке благополучно свалил с добычей, второго, в черной куртке, поймали, — рассказали подписчики.

Когда с ним стали беседовать продавцы и охраны, парень сказал, что ему просто нечего есть. В ответ сотрудники магазина задались вопросом, почему тогда он решил украсть именно алкоголь. В результате продавец пожалел его и отпустил.

Ранее сообщалось, что житель Верхней Салды украл в магазине 16 плиток шоколада Milka. В результате его отправили в колонию-поселение на четыре месяца.

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#Алкоголь#Криминал#Кража#Ограбление#Магнит#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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