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Updated Сегодня, 11:40

Общественники Нижнего Тагила участвуют в реализации нацпроектов региона

Общественники Нижнего Тагила помогают улучшать дороги

13 декабря 2023, 11:38
Фото: 1MI

Общественники Нижнего Тагила участвуют в реализации нацпроектов региона

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле реализуется благодаря своей открытости и контролю со стороны муниципалитета и общественников.

Как отмечает глава Общественной палаты Нижнего Тагила Нина Титова, активисты выполняют свои роли на всех этапах работ. На протяжении года общественники несколько раз были на объектах проекта, а также исследовали организации, которые делают ремонтные работы дорог.

Одним из примеров такой работы Титова выделяет проспект Мира и улица Фрунзе. В результате совместной работы дорожных служб и общественников удалось обновить тротуар, проезжую часть и внедрить интеллектуальную транспортную систему.

Предполагается, что в следующем году, к проекту будет обращено более пристальное внимание, поскольку 2024 год является крайним в его реализации.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов.

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#Нижний Тагил#Дороги#Ремонт дороги#Общественная палата#Дефекты дороги#Нацпроект#Камилла Булгакова
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