Общественники Нижнего Тагила помогают улучшать дороги

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Как отмечает глава Общественной палаты Нижнего Тагила Нина Титова, активисты выполняют свои роли на всех этапах работ. На протяжении года общественники несколько раз были на объектах проекта, а также исследовали организации, которые делают ремонтные работы дорог.
Одним из примеров такой работы Титова выделяет проспект Мира и улица Фрунзе. В результате совместной работы дорожных служб и общественников удалось обновить тротуар, проезжую часть и внедрить интеллектуальную транспортную систему.
Предполагается, что в следующем году, к проекту будет обращено более пристальное внимание, поскольку 2024 год является крайним в его реализации.
Ранее сообщалось, что жители Свердловской области определили ТОП-5 интересных объектов.