Пенсионерка хотела срезать путь до дома и заблудилась в уральском заповеднике

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Спасло женщину то, что в лесу есть пропускной пункт. ЧП произошло 12 декабря, рассказали в заповеднике.
На улице был мороз, а женщина, которая шла ранним утром от врача из больницы в Верхнем Тагиле решила дойти до дома побыстрее и зашла в лес. В результате она заблудилась, прошла шесть километров и вышла к пропускному пункту.
Женщина подошла к находящемуся там сотруднику попросила пустить ее погреться. Сотрудник впустил бабушку и сразу же доложил о произошедшем руководству. На место был вызван инспектор, который довез пенсионерку в Верхний Тагил в больницу, чтобы там ее осмотрели.
Ранее сообщалось, что туристка из Свердловской области заблудилась в лесу в Челябинской области. Ее искали на протяжении двух дней.