tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Пенсионерка заблудилась в уральском заповеднике

Пенсионерка хотела срезать путь до дома и заблудилась в уральском заповеднике

13 декабря 2023, 09:57
Фото: Висимский заповедник

Пенсионерка заблудилась в уральском заповеднике

В Висимском заповеднике заблудилась пожилая женщина. Она хотела срезать путь до дома, но заблудилась в лесу.

Спасло женщину то, что в лесу есть пропускной пункт. ЧП произошло 12 декабря, рассказали в заповеднике.

На улице был мороз, а женщина, которая шла ранним утром от врача из больницы в Верхнем Тагиле решила дойти до дома побыстрее и зашла в лес. В результате она заблудилась, прошла шесть километров и вышла к пропускному пункту.

Женщина подошла к находящемуся там сотруднику попросила пустить ее погреться. Сотрудник впустил бабушку и сразу же доложил о произошедшем руководству. На место был вызван инспектор, который довез пенсионерку в Верхний Тагил в больницу, чтобы там ее осмотрели.

Ранее сообщалось, что туристка из Свердловской области заблудилась в лесу в Челябинской области. Ее искали на протяжении двух дней.

Заблудившиеся в горах Армении российские туристы были спасены
Узнать подробнее
Читайте также:
Принес продукты и ушел: в Нижнем Тагиле ищут отца 8-летнего мальчикаПенсионера в куртке «МЧС России» ищут в Каменске-УральскомПропавшую свердловчанку ищут в ХМАО с 2015 года
#Происшествия#Лес#Пенсионерка#Висим#Охранник#Заповедник#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Пещеры, горы и путешествующий старец. Режиссер из Екатеринбурга снял фильм об Урале
Сегодня, 07:06
Каким рабочим профессиям в Нижнем Тагиле предлагают самую высокооплачиваемую работу?
Сегодня, 07:21
Пострадавшие из-за ЧП на Вагонке в Нижнем Тагиле могут подать претензию в «Горэнерго»
Сегодня, 09:22
Почему дорожают яйца в Свердловской области в декабре 2023 года
Сегодня, 08:28
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
Вчера, 14:02
На «Уральские авиалинии» завели дело после доведения до слез девочки
Сегодня, 08:02