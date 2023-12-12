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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Двое суток в Нижнем Тагиле ищут 50-летнего украинца

Принес продукты и ушел: в Нижнем Тагиле ищут отца 8-летнего мальчика

12 декабря 2023, 12:28
Фото: Midjourney

Двое суток в Нижнем Тагиле ищут 50-летнего украинца

В Нижнем Тагиле с 10 декабря ведутся поиски 50-летнего мужчины. Он ушел за продуктами и пропал.

Пропавшего зовут Валерий Смирнягин. Он живет вместе с сыном в доме по улице Гагарина в поселке Старатель. С заявлением о пропаже в полицию обратилась замдиректора школы, в которой учится его 8-летний сын.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Дело в том, что мальчик пришел в школу и рассказал, что его папа сходил в магазин, принес домой продукты, а затем ушел и не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что семья приехала в Нижний Тагил в 2022 году из Украины в статусе беженцев. Они получили гражданство РФ и купили жилье. Родственников у них здесь нет, а мужчина злоупотребляет алкоголем.

В больницы глава семейства не поступал. Сейчас следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения. Ребенок пока находится в социально–реабилитационном центре.

Приметы пропавшего — рост 190 см, среднее телосложение, светлые волосы. На нем была надета коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки.

Всех тех, кто что-то знает о его местоположении, просят позвонить по телефону (3435)97-64-02.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском пропал 71-летний пенсионер. Его ищут с 11 декабря. На нем надета куртка «МЧС России».

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