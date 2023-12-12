Принес продукты и ушел: в Нижнем Тагиле ищут отца 8-летнего мальчика

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Пропавшего зовут Валерий Смирнягин. Он живет вместе с сыном в доме по улице Гагарина в поселке Старатель. С заявлением о пропаже в полицию обратилась замдиректора школы, в которой учится его 8-летний сын.
Дело в том, что мальчик пришел в школу и рассказал, что его папа сходил в магазин, принес домой продукты, а затем ушел и не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что семья приехала в Нижний Тагил в 2022 году из Украины в статусе беженцев. Они получили гражданство РФ и купили жилье. Родственников у них здесь нет, а мужчина злоупотребляет алкоголем.
В больницы глава семейства не поступал. Сейчас следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения. Ребенок пока находится в социально–реабилитационном центре.
Приметы пропавшего — рост 190 см, среднее телосложение, светлые волосы. На нем была надета коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки.
Всех тех, кто что-то знает о его местоположении, просят позвонить по телефону (3435)97-64-02.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском пропал 71-летний пенсионер. Его ищут с 11 декабря. На нем надета куртка «МЧС России».