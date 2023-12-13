Правоохранители проверяют общественника из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как сообщает URA.RU, Рудаков был вызван в полицию, где ведется его допрос. Причиной подобной ситуации стало заявление на Рудакова. На данном этапе ведется установление обстоятельств дела.
Напомним, что Рудаков является активным общественником, он обращался к главе России о защите реликтового леса, который хотели вырубить для застройки нового ЖК.
Ранее сообщалось, что общественники Нижнего Тагила участвуют в реализации нацпроектов региона.