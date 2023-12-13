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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Екатеринбурге задержали члена Союза архитекторов РФ

Правоохранители проверяют общественника из Екатеринбурга

13 декабря 2023, 12:49
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге задержали члена Союза архитекторов РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали члена руководства Союза архитекторов России в Екатеринбурге, Андрея Рудакова.

Как сообщает URA.RU, Рудаков был вызван в полицию, где ведется его допрос. Причиной подобной ситуации стало заявление на Рудакова. На данном этапе ведется установление обстоятельств дела.

Напомним, что Рудаков является активным общественником, он обращался к главе России о защите реликтового леса, который хотели вырубить для застройки нового ЖК.

Ранее сообщалось, что общественники Нижнего Тагила участвуют в реализации нацпроектов региона.

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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Общественник#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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