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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Екатеринбурге стали продавать черешню по цене икры

В Екатеринбурге среди зимы появилась черешня

13 декабря 2023, 13:24
Фото: 1MI

В Екатеринбурге стали продавать черешню по цене икры

В екатеринбургском магазине продают черешню.

Как сообщает портал E1.RU, в «Гиперболе» стали продавать черешню. Однако килограмм вкусных ягод обойдётся в 6,5 тысяч рублей.

Все ягоды разложены по ящичкам. Вместе с тем на сайте магазина не показано, что черешня есть в продаже. Известно, что ее привезли из Чили и не разместили в онлайн, поскольку она быстро продается оффлайн.

Ранее было озвучены топ-5 советов жителям Свердловской области экономить на продуктах этой зимой.

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