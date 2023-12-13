В Екатеринбурге среди зимы появилась черешня

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Как сообщает портал E1.RU, в «Гиперболе» стали продавать черешню. Однако килограмм вкусных ягод обойдётся в 6,5 тысяч рублей.
Все ягоды разложены по ящичкам. Вместе с тем на сайте магазина не показано, что черешня есть в продаже. Известно, что ее привезли из Чили и не разместили в онлайн, поскольку она быстро продается оффлайн.
Ранее было озвучены топ-5 советов жителям Свердловской области экономить на продуктах этой зимой.