Психолог Копылова объяснила, как избежать выгорания перед Новым годом

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
На пороге Нового года многие из нас сталкиваются с бесконечным списком дел и стрессом. Психолог Иляна Копылова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» секретами того, как не сойти с ума в этот период и избежать выгорания.
Главная рекомендация специалиста — составить реалистичный план и разделить задачи. Запланируйте время так, чтобы достичь желаемых результатов без ощущения перегрузки. Не пытайтесь сделать все за считанные дни перед Новым годом, перенесите некоторые дела на следующий год, если чувствуете, что времени недостаточно.
Помимо этого, Копылова советует не требовать от себя слишком много идеальности. Перфекционизм может привести к депрессии и тревожности. Важно определить приоритеты и сосредоточиться на самом значимом. Ведь невозможно успеть все, поэтому лучше сделать то, что действительно важно, а менее срочные дела оставить на позднее время.
Не забывайте про отдых, даже если кажется, что времени мало. Приоритет нужно отдавать своему психологическому здоровью, а не идеальному исполнению каждой задачи. Важно помнить фразу «на сегодня достаточно» и дать себе возможность расслабиться.
Таким образом, следуя этим советам, можно избежать стресса и эмоционального истощения в предновогодний период и насладиться праздничной атмосферой без нервов и беспокойства.