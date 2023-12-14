Психолог Копылова объяснила, как избежать выгорания перед Новым годом

Помимо этого, Копылова советует не требовать от себя слишком много идеальности. Перфекционизм может привести к депрессии и тревожности. Важно определить приоритеты и сосредоточиться на самом значимом. Ведь невозможно успеть все, поэтому лучше сделать то, что действительно важно, а менее срочные дела оставить на позднее время.