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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

«Спорт вне политики, призван объединять людей»: Путин высказался о соревнованиях

«Спорт вне политики, призван объединять людей»: Путин высказался о соревнованиях

14 декабря 2023, 10:35
Фото: tagilcity.ru
Владимир Путин высказался о невозможности участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Президент России высказался о ситуации в мировом спорте и о действиях международных чиновников. По его мнению, все, что делается сейчас — полностью противоречит идее Пьера де Кубертена, произнесшего фразу, ставшую знаменитой, — «О, спорт, ты мир!».

Для того и создавалась олимпийское движение, чтобы объединять людей, а не разъединять. Современные международные чиновники слишком увлеклись, они попали в огромную зависимость от спонсоров. Если они и дальше будут действовать таким образом, они похоронят олимпийское движение, — отметил Владимир Путин.

По его мнению, спортсмены не должны страдать из-за событий, они должны участвовать в соревнованиях. Однако, уверен глава государства, в этом случае стоит обратить внимание на то, какие условия создаются для соревнующихся.

Если это искусственные политически мотивированные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную, тогда надо, чтобы Министерство спорта проанализировал и принял взвешенное решение. Нужно развивать спорт и все наши программы. В прошлые годы у нас полтора миллиарда выделяли на развитие регионального и муниципального спорта, к этому нужно вернуться в новой президентской программе, — сообщил Владимир Путин.
#Политика#Общество#Спорт#Эксклюзив#Владимир Путин#Международные соревнования#Юлия Мамонтова#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция
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