«У нас единицы, у них десятки»: Владимир Путин высказался о потерях ВСУ

Корреспондент «Вестей» в эфире сказал, что знает о том, какие тяжелые бои ведутся сейчас на левом берегу Днепра. Он отметил, что ЛНР уже почти полностью освобождена. Также он задал вопрос — какими мы увидим новые регионы в составе России?