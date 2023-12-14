«У нас единицы, у них десятки»: Владимир Путин высказался о потерях ВСУ

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Владимир Путин отметил, что противник анонсировал большое контрнаступление, но у него «нигде ничего не получилось».
На сегодняшний день это выглядит как последняя попытка прорваться на левый берез Днепра и обеспечить себе движение в направление Крыма. Что произошло на этом участке: ВСУ сосредоточило удары артиллерии по очень узкому участку берега. Было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки. Они скрывают личный состав и уберегают от личных потерь, — сказал Владимир Путин.
Также президент добавил, что ВСУ зашли на этот небольшой участок. Но цель этого не понятна. Ведь таким образом они несут большие потери.
У наших военнослужащих там потери санитарные — два-три дня назад было шесть человек раненых, а у противника десятки погибших, — сказал Владимир Путин.
Также он добавил, что личный состав ВСУ бросает туда только по политическим мотивам.
Если представить какие потери у ВСУ за полтора месяца, то можно себе представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно, но это их дело, — добавил президент.