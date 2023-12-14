tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

«У нас единицы, у них десятки»: Владимир Путин высказался о потерях ВСУ

«У нас единицы, у них десятки»: Владимир Путин высказался о потерях ВСУ

14 декабря 2023, 10:25
Фото: 1 канал
Корреспондент «Вестей» в эфире сказал, что знает о том, какие тяжелые бои ведутся сейчас на левом берегу Днепра. Он отметил, что ЛНР уже почти полностью освобождена. Также он задал вопрос — какими мы увидим новые регионы в составе России?

Владимир Путин отметил, что противник анонсировал большое контрнаступление, но у него «нигде ничего не получилось».

На сегодняшний день это выглядит как последняя попытка прорваться на левый берез Днепра и обеспечить себе движение в направление Крыма. Что произошло на этом участке: ВСУ сосредоточило удары артиллерии по очень узкому участку берега. Было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки. Они скрывают личный состав и уберегают от личных потерь, — сказал Владимир Путин.

Также президент добавил, что ВСУ зашли на этот небольшой участок. Но цель этого не понятна. Ведь таким образом они несут большие потери.

У наших военнослужащих там потери санитарные — два-три дня назад было шесть человек раненых, а у противника десятки погибших, — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что личный состав ВСУ бросает туда только по политическим мотивам.

Если представить какие потери у ВСУ за полтора месяца, то можно себе представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно, но это их дело, — добавил президент.
Владимир Путин ответил на вопрос бойцов СВО о нехватке дронов. Вы правы, не всегда хватает и не всегда все получается
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Путин рассказал о целях и итогах СВОВладимиру Путину предложили создать программу по привлечению кадров в новые регионыВладимир Путин: «Инфляция в России в 2023 году будет 7,5%»
#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Президент#Крым#Потери#ЛНР#ВСУ#Дарья Сорокина#Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция#Линия фронта
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Школьница из Екатеринбурга поборется за звание самого умного ребенка России
Сегодня, 08:15
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02