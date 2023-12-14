В Алапаевске осудили виновника ДТП, из-за которого погибли два пешехода

После этого водитель вышел из машины и убежал. Во время разбирательств свою вину он признал. Ему запрашивали 10 лет тюрьмы, однако суд избрал ему другой срок — 8 лет колонии общего режима. Также он должен будет заплатить по одному миллиону в пользу каждого потерпевшего.