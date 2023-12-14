В Алапаевске осудили виновника ДТП, из-за которого погибли два пешехода

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Авария произошла 2 ноября 2022 года примерно в 16:00 в поселке Верхняя Синячиха. Мужчина тогда передвигался на авто ВАЗ-21102, находился за рулем пьяный и нарушал ПДД.
Когда он ехал по улице Заводской, то потерял контроль над управлением авто и вылетел на встречку, где сбил двух пешеходов. 61-летний мужчина и 62-летняя женщина скончались на месте. Об этом сообщает свердловский облсуд.
После этого водитель вышел из машины и убежал. Во время разбирательств свою вину он признал. Ему запрашивали 10 лет тюрьмы, однако суд избрал ему другой срок — 8 лет колонии общего режима. Также он должен будет заплатить по одному миллиону в пользу каждого потерпевшего.
Ранее сообщалось, что на свердловских трассах стали вылавливать нетрезвых водителей.