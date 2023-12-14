tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Пьяный водитель насмерть сбил двух пенсионеров в Алапаевске

В Алапаевске осудили виновника ДТП, из-за которого погибли два пешехода

14 декабря 2023, 07:16
Фото: 1MI

Пьяный водитель насмерть сбил двух пенсионеров в Алапаевске

В Алапаевске вынесен приговор по уголовному делу в отношении Алексея К. Он признан виновным в аварии, в которой погибли два человека.

Авария произошла 2 ноября 2022 года примерно в 16:00 в поселке Верхняя Синячиха. Мужчина тогда передвигался на авто ВАЗ-21102, находился за рулем пьяный и нарушал ПДД.

Когда он ехал по улице Заводской, то потерял контроль над управлением авто и вылетел на встречку, где сбил двух пешеходов. 61-летний мужчина и 62-летняя женщина скончались на месте. Об этом сообщает свердловский облсуд.

После этого водитель вышел из машины и убежал. Во время разбирательств свою вину он признал. Ему запрашивали 10 лет тюрьмы, однако суд избрал ему другой срок — 8 лет колонии общего режима. Также он должен будет заплатить по одному миллиону в пользу каждого потерпевшего.

Ранее сообщалось, что на свердловских трассах стали вылавливать нетрезвых водителей.

Трамваи встали из-за ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья попала в ДТП на улице Фрунзе в Нижнем ТагилеАномальные морозы и ДТП парализовали движение трамваев в ЕкатеринбургеВ ГИБДД сообщили подробности ДТП на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге
#Происшествия#Алапаевск#ДТП#Пешеходы#Пенсионеры#Уголовное дело#Нарушение ПДД#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
О чем свердловчане спрашивают Владимира Путина
Вчера, 14:38
Татьяна Мерзлякова выступила против запрета абортов
Сегодня, 03:30
Жители Екатеринбурга опустошили полки с самыми дешевыми яйцами
Сегодня, 03:41
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской области
Сегодня, 07:01
В Нижнем Тагиле награждены почетными знаками жители блокадного Ленинграда
Сегодня, 07:20
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
12 декабря, 14:02