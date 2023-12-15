Мерседес S-класса угнали из пермского автосервиса его же сотрудники

Мужчина отдал машину в автосервис для ремонта, оплатил услуги, а затем ожидал звонка об окончании работ. Однако, как сообщает Ural Mash, через несколько дней сотрудники автосервиса позвонили ему с просьбой занести документы на машину. Оказалось, что машина попала в ДТП, поскольку работники СТО вместе со своим руководителем угнали автомобиль.