Мерседес S-класса угнали из пермского автосервиса его же сотрудники

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Мужчина отдал машину в автосервис для ремонта, оплатил услуги, а затем ожидал звонка об окончании работ. Однако, как сообщает Ural Mash, через несколько дней сотрудники автосервиса позвонили ему с просьбой занести документы на машину. Оказалось, что машина попала в ДТП, поскольку работники СТО вместе со своим руководителем угнали автомобиль.
Теперь хозяин машины обратился к полицейским, на сотрудников автосервиса завели уголовное дело, а собственника ИП депортировали в Таджикистан. Также сообщается, что машину пока не нашли.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге воры пытались обчистить мясной магазин.