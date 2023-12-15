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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Сотрудники пермского автосервиса угнали мерседес из своего СТО

Мерседес S-класса угнали из пермского автосервиса его же сотрудники

15 декабря 2023, 16:46
Фото: 1MI

Сотрудники пермского автосервиса угнали мерседес из своего СТО

Работники пермского автосервиса украли машину своего клиента.

Мужчина отдал машину в автосервис для ремонта, оплатил услуги, а затем ожидал звонка об окончании работ. Однако, как сообщает Ural Mash, через несколько дней сотрудники автосервиса позвонили ему с просьбой занести документы на машину. Оказалось, что машина попала в ДТП, поскольку работники СТО вместе со своим руководителем угнали автомобиль.

Теперь хозяин машины обратился к полицейским, на сотрудников автосервиса завели уголовное дело, а собственника ИП депортировали в Таджикистан. Также сообщается, что машину пока не нашли.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге воры пытались обчистить мясной магазин.

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