Школьники из Нижнего Тагила собрали конструкцию для «Битвы роботов»

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Своего робота дети назвали «Т-1000», что является отсылкой к фильму «Терминатор», а также, если убрать один ноль, к номеру школы, где они учатся, рассказал один из тех, кто трудился над созданием данного робота, рассказала ТВ-компания «Телекон».
«Т-1000» стоит на двух колесах, вращающиеся диски, которыми робот способен разрушать все на своем пути, и рама из стали. В создании робота также участвовали студенты УрФУ, а сшивкой занимались рабочие городского предприятия.
Стоимость данного проекта превысила 230 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся городской фестиваль «Адрес детства — мой Нижний Тагил», в котором приняли участие дети и подростки.