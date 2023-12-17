tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Дети в Нижнем Тагиле создали большого робота на колесах

Школьники из Нижнего Тагила собрали конструкцию для «Битвы роботов»

17 декабря 2023, 12:10
Фото: ТВ-компания «Телекон»

Дети в Нижнем Тагиле создали большого робота на колесах

Ученики школы №100 из Нижнего Тагила самостоятельно собрали робота на колесах для участия в соревнованиях «Битва роботов». В процессе сборки также принимали участие студенты УрФУ.

Своего робота дети назвали «Т-1000», что является отсылкой к фильму «Терминатор», а также, если убрать один ноль, к номеру школы, где они учатся, рассказал один из тех, кто трудился над созданием данного робота, рассказала ТВ-компания «Телекон».

«Т-1000» стоит на двух колесах, вращающиеся диски, которыми робот способен разрушать все на своем пути, и рама из стали. В создании робота также участвовали студенты УрФУ, а сшивкой занимались рабочие городского предприятия.

Стоимость данного проекта превысила 230 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2023 года в Нижнем Тагиле состоялся городской фестиваль «Адрес детства — мой Нижний Тагил», в котором приняли участие дети и подростки.

Дошкольники из Нижнего Тагила стали лауреатами на фестивале ЛУЧ
Узнать подробнее
Читайте также:
Три класса появились в коридорах школы в ЕкатеринбургеПеревели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозовКапремонт трех школ планируется в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Дети#Соревнования#Школьники#Школа#Студенты#Проект#Робот#Ученики#Колеса#УрФУ#Терминатор#Телекон#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Радости мало: девочке отказали в спецпитании в МАДОУ депутата Гордумы Тагила
Вчера, 14:41
Ремонт детского сада №20 в Нижнем Тагиле обойдется на 7,5% дешевле от начальной цены
Вчера, 15:05
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Сегодня, 07:00
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Сегодня, 06:40
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 10:48
Будет ли двойная пенсия в Свердловской области в декабре 2023
Вчера, 12:33