Школьники из Нижнего Тагила собрали конструкцию для «Битвы роботов»

Своего робота дети назвали «Т-1000», что является отсылкой к фильму «Терминатор», а также, если убрать один ноль, к номеру школы, где они учатся, рассказал один из тех, кто трудился над созданием данного робота, рассказала ТВ-компания «Телекон».