Найден мертвым у себя дома «Пухляш» из Little Big

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Дмитрий Красилов стал известен после начала сотрудничества с группой LittleBig. Тогда Красилов танцевал для музыкального клипа Uno.
По сообщению Telegram-канала 112, Красилов в воскресенье, 17 декабря, покинул работу из-за плохого самочувствия. А уже на следующий день, в понедельник, музыканта нашли в его квартире без признаков жизни.
Дмитрия нашел его работодатель, поскольку Красилов не отвечал на его сообщения и не выходил на связь. Дверь в квартиру артиста смогли открыть с помощью сотрудников МЧС. Сейчас устанавливаются причины гибели Красилова.
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