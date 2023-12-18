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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Скончался известный «Пухляш» из Little Big

Найден мертвым у себя дома «Пухляш» из Little Big

18 декабря 2023, 16:49
Фото: Соцсети Дмитрия Красилова

Скончался известный «Пухляш» из Little Big

Известный танцор Дмитрий Красилов найден мертвым у себя в квартире.

Дмитрий Красилов стал известен после начала сотрудничества с группой LittleBig. Тогда Красилов танцевал для музыкального клипа Uno.

По сообщению Telegram-канала 112, Красилов в воскресенье, 17 декабря, покинул работу из-за плохого самочувствия. А уже на следующий день, в понедельник, музыканта нашли в его квартире без признаков жизни.

Дмитрия нашел его работодатель, поскольку Красилов не отвечал на его сообщения и не выходил на связь. Дверь в квартиру артиста смогли открыть с помощью сотрудников МЧС. Сейчас устанавливаются причины гибели Красилова.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске директора центра вызвали на допрос после смерти боксера.

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