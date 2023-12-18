Общественные пространства помогут развитию новых регионов

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Одна из главных задач в этих регионах — восстановление и развитие телекоммуникационной и социальной инфраструктуры, создание различных общественных пространств, которые делают жизнь граждан более приятной и комфортной. В некоторых населенных пунктах отсутствует мобильная связь и доступ в интернет, а качество связи в других оставляет желать лучшего. Во многих местах также не хватает общественных пространств для проведения социально-культурных мероприятий и форумов. Решение этих и других проблем ускоряется благодаря активности российской молодежи, предлагающей собственные проекты.
В результате, в финале акселератора клуба «Эльбрус» платформы «Россия — страна возможностей» было выбрано 20 социальных проектов. Акселератор позволяет гражданам нашей страны развить свои социальные или бизнес-проекты. Так акселератор помогает перевести идеи в реальность и улучшить жизнь людей, пишет RuNews24.ru.
Победителями стали проекты, представленные участницами, которые обслуживают поставщиков электроэнергии в новых районах — Анастасией Кондратенко («Энергосбыт Донецк»), Юлией Цыгольник («Энергосбыт Луганск») и Евгенией Давыденковой («АтомЭнергоСбыт»). В конкурсе приняло участие около 250 проектов. Отбор был строгим: участники выполняли еженедельные задания в течение восьми недель и запускали пилотные проекты.
Анастасия Кондратенко и Юлия Цыгольник предложили полезные социальные проекты. Обе девушки предложили создание общественных пространств, хотя с некоторыми отличиями. Кондратенко предложила открыть «Коворкинг-центр» на базе центра обслуживания клиентов «Энергосбыта». Цыгольник планирует использовать офис обслуживания энергетиков для проведения различных образовательных и культурных мероприятий. Будущее пространство, которое они хотят создать, будет называться «ЦОК — центр социального притяжения».
Коворкинг-центр представляет собой площадку с рабочими местами и доступом в интернет. Это место, где люди могут работать, учиться или участвовать в различных мероприятиях. ЦОК — это не только центр обслуживания клиентов, но и место для социальных и культурных мероприятий, акций, обучения и встреч. Такие площадки особенно нужны в отдаленных населенных пунктах.
«Оба проекта будут реализованы на базе площадок Энергосбыта, они уже получили поддержку экспертов и наставников акселератора и скоро начнут реализацию при поддержке поставщиков электроэнергии. Проекты можно будет масштабировать во всех новых районах», — поделилась Евгения Давыденкова.
Сама Евгения победила с проектом установки точек Wi-Fi в общественных пространствах, чтобы жители городов и поселков могли свободно пользоваться интернетом и цифровыми сервисами. В настоящее время реализация этого проекта достаточно сложна из-за ограниченных возможностей инфраструктуры, но организаторы готовы воплотить его по мере расширения возможностей.
«Мы много общаемся с жителями новых районов и видим их потребности. Одна из них — нехватка доступа к интернету и использования цифровых сервисов, которые мы привыкли использовать в повседневной жизни. Мы провели анализ рынка и интересов жителей регионов, что привело к необходимости установки точек доступа Wi-Fi в общественных местах. Мы начнем с центров обслуживания Энергосбыта», — рассказала Давыденкова.
Победившие проекты, по мнению их создателей, способствуют развитию новых районов и делают жизнь людей более комфортной, современной и удобной.