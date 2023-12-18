Общественные пространства помогут развитию новых регионов

Одна из главных задач в этих регионах — восстановление и развитие телекоммуникационной и социальной инфраструктуры, создание различных общественных пространств, которые делают жизнь граждан более приятной и комфортной. В некоторых населенных пунктах отсутствует мобильная связь и доступ в интернет, а качество связи в других оставляет желать лучшего. Во многих местах также не хватает общественных пространств для проведения социально-культурных мероприятий и форумов. Решение этих и других проблем ускоряется благодаря активности российской молодежи, предлагающей собственные проекты.