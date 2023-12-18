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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Три школы будут открыты в Екатеринбурге в 2024 году

В следующем году в Екатеринбурге откроют три школы

18 декабря 2023, 15:10
Фото: Midjourney

Три школы будут открыты в Екатеринбурге в 2024 году

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, в Екатеринбурге в следующем году будут реализованы многие проекты, в частности, в области образования.

Оказалось, что в городе будут построены три новые школы. По планам городской администрации, в следующем году Екатеринбургу будет дан большой бюджет, благодаря которому будут открыты новые школы. Кроме того, начнётся реконструкция театра «Колизей», а также будет перестроен Литературный квартал. Также будут закуплены автобусы и реконструированы дороги.

Сообщается, что будет осуществлен капитальный ремонт нескольких улиц.

Ранее сообщалось, что в женской консультации в жилом доме на ул. Гвардейской в Нижнем Тагиле пройдет ремонт.

Школу №138 отремонтируют в 2025 году в Нижнем Тагиле
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#Экономика#Транспорт#Строительство#Школа#Школы#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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