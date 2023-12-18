В следующем году в Екатеринбурге откроют три школы

Оказалось, что в городе будут построены три новые школы. По планам городской администрации, в следующем году Екатеринбургу будет дан большой бюджет, благодаря которому будут открыты новые школы. Кроме того, начнётся реконструкция театра «Колизей», а также будет перестроен Литературный квартал. Также будут закуплены автобусы и реконструированы дороги.