Как провести корпоратив приятно и с пользой: рекомендации бизнес-коуча

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Бизнес-коуч Ирина Глушкова в разговоре с RuNews24.ru рассказала, как провести корпоратив приятно и с пользой. Она отметила, что такие мероприятия предоставляют возможность руководителям пообщаться со своими сотрудниками на более личностном уровне. В результате люди могут узнать друг друга получше и установить более теплые отношения. Корпоратив также дает возможность команде общаться, делиться опытом и просто хорошо провести время вместе с начальством.
Однако Ирина Глушкова предупреждает, что люди иногда совершают на корпоративных мероприятиях поступки, о которых потом жалеют. Например, они могут выпить слишком много спиртных напитков или неуместно пошутить насчет коллег или начальства. Она рекомендует придерживаться нескольких простых правил: избегать перебора с алкоголем, быть вежливыми и приветливыми со всеми, узнавать коллег получше и искренне благодарить их за совместную работу.
Кроме того, Ирина Глушкова советует активно участвовать во всех мероприятиях — розыгрышах, конкурсах — чтобы продемонстрировать свой позитивный настрой и открытость. Она также подчеркивает, что корпоратив — это часть бизнес-процесса, поэтому необходимо помнить об этом и вести себя соответствующе.
Наконец, Ирина Глушкова говорит, что корпоратив — это не только работа и достижение целей, но и время для общения и коммуникации между людьми. Она считает, что это возможность открыть в себе и в коллегах что-то новое и создать незабываемые моменты в жизни.