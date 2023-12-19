Как провести корпоратив приятно и с пользой: рекомендации бизнес-коуча

Однако Ирина Глушкова предупреждает, что люди иногда совершают на корпоративных мероприятиях поступки, о которых потом жалеют. Например, они могут выпить слишком много спиртных напитков или неуместно пошутить насчет коллег или начальства. Она рекомендует придерживаться нескольких простых правил: избегать перебора с алкоголем, быть вежливыми и приветливыми со всеми, узнавать коллег получше и искренне благодарить их за совместную работу.