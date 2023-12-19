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Published Сегодня, 16:20

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Как провести корпоратив приятно и с пользой: рекомендации бизнес-коуча

19 декабря 2023, 16:20
Корпоративы — это не только повод для веселья и отмечания праздника, но и полезное событие, которое помогает объединить коллектив, укрепить верность сотрудников, сформулировать общие цели или, например, подвести итоги года.

Бизнес-коуч Ирина Глушкова в разговоре с RuNews24.ru рассказала, как провести корпоратив приятно и с пользой. Она отметила, что такие мероприятия предоставляют возможность руководителям пообщаться со своими сотрудниками на более личностном уровне. В результате люди могут узнать друг друга получше и установить более теплые отношения. Корпоратив также дает возможность команде общаться, делиться опытом и просто хорошо провести время вместе с начальством.

Однако Ирина Глушкова предупреждает, что люди иногда совершают на корпоративных мероприятиях поступки, о которых потом жалеют. Например, они могут выпить слишком много спиртных напитков или неуместно пошутить насчет коллег или начальства. Она рекомендует придерживаться нескольких простых правил: избегать перебора с алкоголем, быть вежливыми и приветливыми со всеми, узнавать коллег получше и искренне благодарить их за совместную работу.

Кроме того, Ирина Глушкова советует активно участвовать во всех мероприятиях — розыгрышах, конкурсах — чтобы продемонстрировать свой позитивный настрой и открытость. Она также подчеркивает, что корпоратив — это часть бизнес-процесса, поэтому необходимо помнить об этом и вести себя соответствующе.

Наконец, Ирина Глушкова говорит, что корпоратив — это не только работа и достижение целей, но и время для общения и коммуникации между людьми. Она считает, что это возможность открыть в себе и в коллегах что-то новое и создать незабываемые моменты в жизни.

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