«Ожирение сердца»: выяснилось, из-за чего мог умереть Пухляш из Little big

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Танцор Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big, скончался в Москве в возрасте 29 лет.
Врач Айдаев, специализирующийся в области сердечно-сосудистой хирургии, объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что лишний вес мог негативно влиять на здоровье Красилова и способствовать развитию сердечных проблем.
Он выделил три основных фактора, которые могут оказывать отрицательное воздействие на сердце при ожирении: повышение артериального давления, нарушение реакции клеток организма на инсулин и уровень плохого холестерина.
По словам врача, все эти факторы вместе приводят к развитию сердечной недостаточности. Даже если отсутствует хотя бы один из них, это не гарантирует, что у человека с избыточным весом не возникнут проблемы с сердцем.
Кроме того, существует еще один фактор, который мог негативно воздействовать на сердце артиста — «ожирение сердца». Оно происходит, когда жировая ткань окутывает сердечную мышцу и препятствует ее нормальному функционированию. В конечном счете, мышечные клетки сердца заменяются жировыми клетками, что может привести к серьезным последствиям.