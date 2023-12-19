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«Ожирение сердца»: выяснилось, из-за чего мог умереть Пухляш из Little big

«Ожирение сердца»: выяснилось, из-за чего мог умереть Пухляш из Little big

19 декабря 2023, 11:49
Фото: 1MI
Врач Айдаев считает, что проблемы с сердцем и развитие ожирения сердца могли стать причиной смерти танцора Красилова из группы Little Big.

Танцор Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big, скончался в Москве в возрасте 29 лет.

Врач Айдаев, специализирующийся в области сердечно-сосудистой хирургии, объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что лишний вес мог негативно влиять на здоровье Красилова и способствовать развитию сердечных проблем.

Он выделил три основных фактора, которые могут оказывать отрицательное воздействие на сердце при ожирении: повышение артериального давления, нарушение реакции клеток организма на инсулин и уровень плохого холестерина.

По словам врача, все эти факторы вместе приводят к развитию сердечной недостаточности. Даже если отсутствует хотя бы один из них, это не гарантирует, что у человека с избыточным весом не возникнут проблемы с сердцем.

Кроме того, существует еще один фактор, который мог негативно воздействовать на сердце артиста — «ожирение сердца». Оно происходит, когда жировая ткань окутывает сердечную мышцу и препятствует ее нормальному функционированию. В конечном счете, мышечные клетки сердца заменяются жировыми клетками, что может привести к серьезным последствиям.

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