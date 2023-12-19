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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на затопленный трамвай

«Пришлось задрать ноги»: тагильчанка пожаловалась на затопленный трамвай

19 декабря 2023, 13:24
Фото: tagilcity.ru

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на затопленный трамвай

В Нижнем Тагиле жительница пожаловалась на огромные лужи, которые образовались в трамвае, следовавшим по маршруту №3.

По словам тагильчанки, сначала она не обратила внимания на воду на полу и села на стороне лужи в замшевых ботинках.

Тут же пришлось раскорячиться и задрать ноги. Других вариантов не было. Сидела там, пока напротив место не освободилось. Ехала в трамвае №3, — рассказала местная жительница редакции TagilCIty.ru.

Другой тагильчанин отметил, что такая ситуация происходит практически во всех трамваях.

Люди заходят, снег с ботинок тает. Особенно мокро в низкопольных трамваях, там, где платформа снизу. Езжу часто, обувь на самом деле жалко, портится, — пояснил житель Нижнего Тагила Василий.

Напомним, в центре Нижнего Тагила 14 декабря столкнулись трамвай и машина для перевозки детей-инвалидов. В дорожной аварии никто не пострадал.

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