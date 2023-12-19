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Цена на яйца в Ямало-Ненецком автономном округе достигла 700 рублей за 30 штук

Цена на яйца в Ямало-Ненецком автономном округе достигла 700 рублей за 30 штук

19 декабря 2023, 20:22
Фото: 1MI
Яйца в российском городе продаются по 700 рублей за 30 штук, что вызвало шутки о необходимости разводить кур и сравнения с яйцами Фаберже. Некоторые люди предлагают дарить яйца на праздники из-за высоких цен. Глава Минсельхоза надеется, что цены на яйца снизятся после Нового года.

В Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа, цены на яйца достигли 700 рублей за 30 штук. Это вызвало множество шуток среди местных жителей. Они предлагают уже самим начать разводить кур, чтобы сэкономить на покупке яиц, пишет ИА Амител.

Фотографии ценников в салехардском «Магните» были опубликованы в сообществе «Мой Салехард». В комментариях люди задаются вопросом, являются ли эти яйца родственниками знаменитых яиц Фаберже. Они также предполагают, что скоро яйца будут дарить на праздники из-за их высокой стоимости.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на яйца в России начнут снижаться.

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