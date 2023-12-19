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6 лет получил водитель из Екатеринбурга за сбитого насмерть пешехода

Второй раз сел нетрезвым за руль: 6 лет колонии за смерть в ДТП получил свердловчанин

19 декабря 2023, 09:56
Фото: 1MI

6 лет получил водитель из Екатеринбурга за сбитого насмерть пешехода

Срок лишения свободы 6 лет получил водитель из Екатеринбурга за повторное управление транспортным средством будучи в нетрезвом состоянии. Действия виновного привели к смерти на дороге.

44-летний житель области, будучи нетрезвым, управлял автомобилем «Nissan Almera». Передвигаясь по улице Ленина д. Баранникова в 7 км от Камышлова, совершил наезд на женщину, которая шла по обочине. В результате пешеход скончалась на месте аварии.

В ходе следственных мероприятий установлено, подсудимый передвигался со скоростью не менее 58 км/ч и при выполнении поворота налево не обеспечил безопасность маневра. Водитель выбрал несоответствующую скорость в условиях ограниченной видимости и допустил наезд на жительницу деревни. Отягчающим обстоятельством послужил факт управления машиной в нетрезвом состоянии.

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Камышловский районный суд вынес свердловчанину приговор по двум статьям УК РФ. В качестве меры наказания ему назначено 6 лет лишения свободы. Срок осужденный будет отбывать в колонии-поселении. Также суд лишил водителя прав управления транспортными средствами на 3-летний период. Свою вину обвиняемый полностью признал. Озвученный приговор в законную силу пока не вступил.

Это второе судебное заседание в области с начала декабря, на котором рассматривается дело о «пьяном ДТП».  Ранее сообщалось, Кировградский городской суд вынес приговор виновнику аналогичного ДТП, совершенного в марте 2023 года.

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