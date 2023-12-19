Второй раз сел нетрезвым за руль: 6 лет колонии за смерть в ДТП получил свердловчанин

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44-летний житель области, будучи нетрезвым, управлял автомобилем «Nissan Almera». Передвигаясь по улице Ленина д. Баранникова в 7 км от Камышлова, совершил наезд на женщину, которая шла по обочине. В результате пешеход скончалась на месте аварии.
В ходе следственных мероприятий установлено, подсудимый передвигался со скоростью не менее 58 км/ч и при выполнении поворота налево не обеспечил безопасность маневра. Водитель выбрал несоответствующую скорость в условиях ограниченной видимости и допустил наезд на жительницу деревни. Отягчающим обстоятельством послужил факт управления машиной в нетрезвом состоянии.
Камышловский районный суд вынес свердловчанину приговор по двум статьям УК РФ. В качестве меры наказания ему назначено 6 лет лишения свободы. Срок осужденный будет отбывать в колонии-поселении. Также суд лишил водителя прав управления транспортными средствами на 3-летний период. Свою вину обвиняемый полностью признал. Озвученный приговор в законную силу пока не вступил.
Это второе судебное заседание в области с начала декабря, на котором рассматривается дело о «пьяном ДТП». Ранее сообщалось, Кировградский городской суд вынес приговор виновнику аналогичного ДТП, совершенного в марте 2023 года.