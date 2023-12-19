Второй раз сел нетрезвым за руль: 6 лет колонии за смерть в ДТП получил свердловчанин

Камышловский районный суд вынес свердловчанину приговор по двум статьям УК РФ. В качестве меры наказания ему назначено 6 лет лишения свободы. Срок осужденный будет отбывать в колонии-поселении. Также суд лишил водителя прав управления транспортными средствами на 3-летний период. Свою вину обвиняемый полностью признал. Озвученный приговор в законную силу пока не вступил.