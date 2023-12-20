Спрос на строительство вырос на 20% в 2023 году в Свердловской области

Увеличение спроса на услуги отметили 84% опрошенных. В качестве причин анкетируемые назвали слияние с новыми территориями и наращивание инвестиций в сфере строительства. Также знаковыми событиями 2023 года названы импортозамещение и изменение системы расчета цен. По сообщению представителя организации, в новой редакции Федерального закона о закупках появится универсальная формула, предусматривающая пересмотр цен контракта с учетом инфляции и курса валют.