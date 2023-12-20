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Updated Сегодня, 10:09

Услуги строителей в Свердловской области стали более популярными в 2023 году

Спрос на строительство вырос на 20% в 2023 году в Свердловской области

20 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI

Услуги строителей в Свердловской области стали более популярными в 2023 году

В 2023 году рынок строительства показал прирост на 20%, согласно исследования, выполненного Свердловскими строителями.

Опрос среди подрядчиков и клиентов строительных фирм проводили специалисты «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций». В интервью участвовали более двух тысяч респондентов.

Увеличение спроса на услуги отметили 84% опрошенных. В качестве причин анкетируемые назвали слияние с новыми территориями и наращивание инвестиций в сфере строительства. Также знаковыми событиями 2023 года названы импортозамещение и изменение системы расчета цен. По сообщению представителя организации, в новой редакции Федерального закона о закупках появится универсальная формула, предусматривающая пересмотр цен контракта с учетом инфляции и курса валют.

Вновь возводимые объекты будут строиться с учетом рыночной стоимости стройматериалов и услуг рабочих, а не по старым нормам.

Ранее редакция TagilCity.ru писала об акселераторе клуба «Эльбрус» платформы «Россия — страна возможностей» и как общественные пространства помогут развитию новых регионов.

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