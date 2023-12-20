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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Житель Нижнего Тагила сообщил о новых аферах мошенников

Тагильчанин рассказал, как «лжеследователи» обвинили его в помощи ВСУ

20 декабря 2023, 16:25
Фото: Midjourney

Житель Нижнего Тагила сообщил о новых аферах мошенников

Житель Нижнего Тагила рассказал, как его пытались обмануть аферисты.

Тагильчанин в социальной сети сообщил, что его пытались обмануть и выудить личные данные через телефонный звонок. Оказалось, что ему, якобы звонил капитан полиции и сообщил об утечке данных, что его денежные средства уходят в помощь ВСУ. И что теперь правоохранительным органам необходимо установить личность мошенников.

Вместе с тем на вопросы тагильчанина ответить «представители органов» не смогли, а только отмечали, что есть некий межбанковский счет, с которого, как будто, были совершены переводы. Однако, как сообщает житель Нижнего Тагила, никаких межбанковских счетов не существует и предупреждает остальных об этом.

В итоге мошенники устали вести свой диалог с мужчиной и бросили трубку.

Ранее сообщалось, что мошенники атаковали пенсионеров Нижнего Тагила.

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