Тагильчанин рассказал, как «лжеследователи» обвинили его в помощи ВСУ

Вместе с тем на вопросы тагильчанина ответить «представители органов» не смогли, а только отмечали, что есть некий межбанковский счет, с которого, как будто, были совершены переводы. Однако, как сообщает житель Нижнего Тагила, никаких межбанковских счетов не существует и предупреждает остальных об этом.