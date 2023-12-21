Известный маэстро Юрий Снежинский скончался в Верхней Салде

Юрий Снежинский родился 15 ноября 1933 года в Таганроге. После Великой Отечественной войны его семья переехала в Верхнюю Салду. Юрий Всеволодович окончил Свердловской музыкальное училище. В Верхней Салде он начал работать с 1956 года. Он создал эстрадный оркестр, а затем стал работать с вокально-инструментальными ансамблями. В 1994 году Юрий Снежинский получил звание заслуженного работника культуры РФ.