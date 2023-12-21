Известный маэстро Юрий Снежинский скончался в Верхней Салде

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:39
Маэстро, учитель, руководитель музыкальных коллективов, воспитавший несколько поколений талантливых музыкантов, — имя Юрия Снежинского вписано в историю нашего города, благодарного за яркие годы творчества, — сообщили в администрации Верхней Салды.
Юрий Снежинский родился 15 ноября 1933 года в Таганроге. После Великой Отечественной войны его семья переехала в Верхнюю Салду. Юрий Всеволодович окончил Свердловской музыкальное училище. В Верхней Салде он начал работать с 1956 года. Он создал эстрадный оркестр, а затем стал работать с вокально-инструментальными ансамблями. В 1994 году Юрий Снежинский получил звание заслуженного работника культуры РФ.
Напомним, 16 декабря скончался глава крупного завода в Первоуральске. Ефиму Гришпуну было 88 лет.