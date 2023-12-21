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В Верхней Салде скончался известный учитель музыки Юрий Снежинский

Известный маэстро Юрий Снежинский скончался в Верхней Салде

21 декабря 2023, 04:36
Фото: администрация Верхнесалдинского ГО

В Верхней Салде скончался известный учитель музыки Юрий Снежинский

Заслуженный работник культуры РФ Юрий Снежинский скончался в Верхней Салде. Ему было 90 лет.
Маэстро, учитель, руководитель музыкальных коллективов, воспитавший несколько поколений талантливых музыкантов, — имя Юрия Снежинского вписано в историю нашего города, благодарного за яркие годы творчества, — сообщили в администрации Верхней Салды.

Юрий Снежинский родился 15 ноября 1933 года в Таганроге. После Великой Отечественной войны его семья переехала в Верхнюю Салду. Юрий Всеволодович окончил Свердловской музыкальное училище. В Верхней Салде он начал работать с 1956 года. Он создал эстрадный оркестр, а затем стал работать с вокально-инструментальными ансамблями. В 1994 году Юрий Снежинский получил звание заслуженного работника культуры РФ.

Напомним, 16 декабря скончался глава крупного завода в Первоуральске. Ефиму Гришпуну было 88 лет.

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#Происшествия#Смерть#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Верхняя Салда#Известные люди
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