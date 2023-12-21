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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Коллекторы XXI века: Работа с должниками в условиях современности имеет особенности

Коллекторы XXI века: Работа с должниками в условиях современности имеет особенности

21 декабря 2023, 06:49
Фото: Midjourney
Стереотипы о коллекторах в России практически не изменились с 90-х годов — при том, что за 30 лет коллекторский бизнес приобрел «человеческое лицо» и в наши дни работает принципиально иначе.

Представители коллекторского агентства «Право Онлайн» специально для Росбалта рассказали о том, как действуют коллекторы в наши дни и как правильно работать с должниками.

Осуществляется ли какой-либо контроль коллекторских агентств со стороны государства? Действительно ли это залог «чистоплотности» коллекторов?

Как я уже говорила, все профессиональные коллекторские агентства работают в полном соответствии с №230-ФЗ. В нем даны четкие разъяснения и указания о способах и методах взаимодействия взыскателей с должниками. Несоблюдение требований закона влечет за собой не только большие штрафы и даже уголовную ответственность для коллекторов, но и отзыв лицензии у компании. Поэтому да, в значительной степени это является залогом «чистоплотности» работы коллекторских агентств.

Фото: Генеральный директор коллекторского агентства «Право Онлайн» Елена Телятникова / «Право Онлайн»

Как отличить реальных коллекторов от мошенников? Какие мошеннические схемы популярны в последние годы и как им противостоять? Возможно ли самостоятельно проверить наличие кредитных долгов?

Каждое профессиональное коллекторское агентство зарегистрировано в реестре ФССП ― в любой момент можно зайти на сайт и проверить. В телефонном разговоре представитель легальной компании обязательно представляется и проговаривает ее полное название. Если сотрудник откажется это сделать, разговор можно прекратить. При возникновении сомнений всегда можно попросить собеседника назвать контактный номер телефона ― он должен принадлежать коллекторскому агентству, это тоже легко проверяется. И самое главное, профессиональный коллектор никогда не перейдет на грубость и угрозы, не прибегнет к психологическому давлению и не будет надоедать звонками.

Понять, что вам звонят нелегальные взыскатели, помогают услуги антиспама, которые предлагают многие сотовые операторы и банки. И подобные программы довольно эффективны. Однако не исключаю, что в этот список могут попасть и контакты легальных компаний. Поэтому всегда лучше перепроверять информацию и не совершать необдуманных действий. Так, например, мошенники могут прислать ссылки для оплаты долга. В этом случае нельзя вводить реквизиты своей карты и подтверждать перевод, сначала убедитесь, что это ресурс легального коллекторского агентства. Правильнее всего ― связаться с ним и узнать подробную информацию о наличии и размере задолженности. Тем более, что сейчас многие компании внедряют интернет-сервисы, позволяющие оплачивать долг. Проверить наличие задолженности можно и через Бюро Кредитных Историй.

Какая ситуация на рынке долговых задолженностей в 2023 году в целом по стране? Стало ли предложений от банков и МФО больше/меньше, долги погашаются быстрее/медленнее? Характеризует ли это как-то экономическую ситуацию в стране?

С точки зрения платежной дисциплины и среднего чека 2023 год мало чем отличается от 2022 года ― данные примерно одинаковые. Единственное, можно отметить, что 2022 год был очень тяжелым для проведения судебного взыскания ― тогда был наложен мораторий, и по судебным решениям до 1 октября никакая исполнительная работа не велась. В 2023 г. такого препятствия не было.

Если говорить о рынке взыскания в целом, то он растет, объемы портфелей становятся больше.

#Общество
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