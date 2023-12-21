Коллекторы XXI века: Работа с должниками в условиях современности имеет особенности

Понять, что вам звонят нелегальные взыскатели, помогают услуги антиспама, которые предлагают многие сотовые операторы и банки. И подобные программы довольно эффективны. Однако не исключаю, что в этот список могут попасть и контакты легальных компаний. Поэтому всегда лучше перепроверять информацию и не совершать необдуманных действий. Так, например, мошенники могут прислать ссылки для оплаты долга. В этом случае нельзя вводить реквизиты своей карты и подтверждать перевод, сначала убедитесь, что это ресурс легального коллекторского агентства. Правильнее всего ― связаться с ним и узнать подробную информацию о наличии и размере задолженности. Тем более, что сейчас многие компании внедряют интернет-сервисы, позволяющие оплачивать долг. Проверить наличие задолженности можно и через Бюро Кредитных Историй.