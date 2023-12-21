За смерть жены в ДТП блогеру из Краснотурьинска предложили компенсацию

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Однако, блогер уверен, что это маленькая сумма. По его словам, страховая компания выплатит ему два миллиона рублей. Перевозчик, в свою очередь, предложил ежемесячное содержание на ребенка в 20 тысяч рублей.
660 рублей он, получается, будет моему ребенку в день давать. Что на эти деньги купишь? Ничего! — возмутился блогер на своей странице в соцсети.
По его словам, у них с супругой были очень хорошие доходы. Лещев также отметил, что перевозчик в разговоре с ним признал наличие проблем с резиной у автобуса.
Напомним, авария, в которой погибла 28-летняя Виктория Лещева, случилась 15 ноября. Девушка ехала по делам на автобусе. В пути он столкнулся с грузовиком.