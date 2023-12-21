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Блогеру из Краснотурьинска предложено 20 тысяч компенсации за смерть жены в ДТП

За смерть жены в ДТП блогеру из Краснотурьинска предложили компенсацию

21 декабря 2023, 05:37
Фото: 1MI

Блогеру из Краснотурьинска предложено 20 тысяч компенсации за смерть жены в ДТП

Перевозчик предложил 20 тысяч рублей компенсации ежемесячно на содержание ребенка блогеру Александру Лещеву из Краснотурьинска. Его супруга погибла в ДТП с автобусом на свердловской трассе.

Однако, блогер уверен, что это маленькая сумма. По его словам, страховая компания выплатит ему два миллиона рублей. Перевозчик, в свою очередь, предложил ежемесячное содержание на ребенка в 20 тысяч рублей.

660 рублей он, получается, будет моему ребенку в день давать. Что на эти деньги купишь? Ничего! — возмутился блогер на своей странице в соцсети.

По его словам, у них с супругой были очень хорошие доходы. Лещев также отметил, что перевозчик в разговоре с ним признал наличие проблем с резиной у автобуса.

Напомним, авария, в которой погибла 28-летняя Виктория Лещева, случилась 15 ноября. Девушка ехала по делам на автобусе. В пути он столкнулся с грузовиком.

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#Общество#ДТП#Краснотурьинск#Блогер#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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