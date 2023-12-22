77 лет работы: «Магнетитовая» выдала последнюю руду в Нижнем Тагиле

Процедуру планировалось запустить еще 7 лет назад из-за высокой себестоимости добычи и низкого содержания железа. Подземный способ извлечения руды на Магнетитовой начали в 1946 году. Предприятие в период Великой Отечественной войны обеспечивало сырьем 65 предприятий Союза. За время эксплуатации горняки дошли до отметки -610 метров, выдав 152 млн тонн железной руды. Ствол шахты в окружности составляет 8 метров.