77 лет работы: «Магнетитовая» выдала последнюю руду в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Процедуру планировалось запустить еще 7 лет назад из-за высокой себестоимости добычи и низкого содержания железа. Подземный способ извлечения руды на Магнетитовой начали в 1946 году. Предприятие в период Великой Отечественной войны обеспечивало сырьем 65 предприятий Союза. За время эксплуатации горняки дошли до отметки -610 метров, выдав 152 млн тонн железной руды. Ствол шахты в окружности составляет 8 метров.
Из последней поднятой партии специалисты подготовят памятный камень для размещения его на площадке музея горной техники.
Первые несколько лет планируется держать шахту на сухой консервации, поднимая воду с глубокозалегающих отметок на поверхность земли для технологических нужд предприятия. Часть персонала задействуют на данных видах работ, остальных сотрудников переведут в штат «Естюнинской»,
Напомним, шахтеры уральского месторождения изумрудов устроили забастовку из-за готовящихся сокращений.