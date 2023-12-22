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В Нижнем Тагиле закрыли шахту после 77 лет работы

77 лет работы: «Магнетитовая» выдала последнюю руду в Нижнем Тагиле

22 декабря 2023, 04:21
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле закрыли шахту после 77 лет работы

Последнюю партию руды подняли на шахте «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле. Данное событие положило начало работ по консервации месторождения.

Процедуру планировалось запустить еще 7 лет назад из-за высокой себестоимости добычи и низкого содержания железа. Подземный способ извлечения руды на Магнетитовой начали в 1946 году. Предприятие в период Великой Отечественной войны обеспечивало сырьем 65 предприятий Союза. За время эксплуатации горняки дошли до отметки -610 метров, выдав 152 млн тонн железной руды. Ствол шахты в окружности составляет 8 метров.

Из последней поднятой партии специалисты подготовят памятный камень для размещения его на площадке музея горной техники.

Первые несколько лет планируется держать шахту на сухой консервации, поднимая воду с глубокозалегающих отметок на поверхность земли для технологических нужд предприятия. Часть персонала задействуют на данных видах работ, остальных сотрудников переведут в штат «Естюнинской»,

Напомним, шахтеры уральского месторождения изумрудов устроили забастовку из-за готовящихся сокращений.

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