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Студентов УрФУ в Екатеринбурге предупредили о распространении коклюша

Студентам УрФУ в Екатеринбурге разослали предупреждения об эпидемии коклюша

22 декабря 2023, 05:57
Фото: Midjourney

Студентов УрФУ в Екатеринбурге предупредили о распространении коклюша

Администрация УрФУ в Екатеринбурге разослала студентам на электронные почты официальные письма с предупреждением о том, что по региону распространился коклюш.

Сотрудники университета просят учащихся соблюдать необходимые меры по предотвращению заболеваний.

Так, студентам рекомендуют носить медицинские маски, проводить дезинфекцию в помещениях и влажную уборку, а при имеющемся продолжительном кашле обратиться к врачу, пишет Ура.ру.

В пресс-службе университета сказали, что данную рассылку провел санитарный отдел. То же самое было в случае с ростом заболеваний гриппом и кори.

Напомним, в 2023 году Свердловской области произошла вспышка коклюша. Показатель заболеваемости достиг уровня почти 27 на 100 тысяч жителей региона.

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