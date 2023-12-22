Студентам УрФУ в Екатеринбурге разослали предупреждения об эпидемии коклюша

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:57
Сотрудники университета просят учащихся соблюдать необходимые меры по предотвращению заболеваний.
Так, студентам рекомендуют носить медицинские маски, проводить дезинфекцию в помещениях и влажную уборку, а при имеющемся продолжительном кашле обратиться к врачу, пишет Ура.ру.
В пресс-службе университета сказали, что данную рассылку провел санитарный отдел. То же самое было в случае с ростом заболеваний гриппом и кори.
Напомним, в 2023 году Свердловской области произошла вспышка коклюша. Показатель заболеваемости достиг уровня почти 27 на 100 тысяч жителей региона.