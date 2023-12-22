В Свердловской области появилось новое ведомство

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Официальное назначение состоится 10 января будущего года, отмечает портал URA.RU. Вместе с тем власти региона пока сообщение о назначении Никитенко не комментируют. Предполагается, что бывший мэр Арамиля будет заниматься ремонтом социальных учреждений региона. К слову, новое ведомство было создано в конце ноября.
Напомним, что сам Никитенко был мэром Арамиля с 2017 по 2022 годы. Затем осуществлял поручения регионального правительства в новых субъектах страны, а теперь вернулся с прифронтовой зоны и станет заниматься улучшением инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга планируют построить пешеходный мост через Исеть.