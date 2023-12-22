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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Бывший мэр Арамиля возглавит новую структуру свердловского правительства

В Свердловской области появилось новое ведомство

22 декабря 2023, 10:11
Фото: Midjourney

Бывший мэр Арамиля возглавит новую структуру свердловского правительства

Виталий Никитенко станет главой «Управления капитального ремонта объектов социальной сферы» в Свердловской области.

Официальное назначение состоится 10 января будущего года, отмечает портал URA.RU. Вместе с тем власти региона пока сообщение о назначении Никитенко не комментируют. Предполагается, что бывший мэр Арамиля будет заниматься ремонтом социальных учреждений региона. К слову, новое ведомство было создано в конце ноября.

Напомним, что сам Никитенко был мэром Арамиля с 2017 по 2022 годы. Затем осуществлял поручения регионального правительства в новых субъектах страны, а теперь вернулся с прифронтовой зоны и станет заниматься улучшением инфраструктуры.

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