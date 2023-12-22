В Свердловской области появилось новое ведомство

Официальное назначение состоится 10 января будущего года, отмечает портал URA.RU. Вместе с тем власти региона пока сообщение о назначении Никитенко не комментируют. Предполагается, что бывший мэр Арамиля будет заниматься ремонтом социальных учреждений региона. К слову, новое ведомство было создано в конце ноября.