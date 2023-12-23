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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Екатеринбурге запустят импортозамещающую текстильную фабрику

Фабрику по производству тканей для театров откроют в Екатеринбурге

23 декабря 2023, 13:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге запустят импортозамещающую текстильную фабрику

В наступающем году в Екатеринбурге будет построен завод по производству одежды для театра.

В новом году в городе появится фабрика, в которой можно будет отреставрировать исторические полотна и одежду, сообщает департамент информационной политики региона.

Отмечается, что на строительство нового завода потратят сумма более четверти миллиарда рублей. Кроме того, в связи с появлением нового предприятие будет создано около 50 рабочих мест. Также сообщается, что завод начнёт выпускать свою продукцию примерно через 1,5 года.

По словам главы Минпром региона Сергея Пересторонина, главной идеей развития будущего предприятия выступает импортозамещение. Предполагается, что функционирование завода позволит закрыть большую часть потребностей организаций культуры страны и ближнего зарубежья в отношении изделий для театров.

Ранее сообщалось, что спрос на строительство вырос на 20% в 2023 году в Свердловской области.

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