Фабрику по производству тканей для театров откроют в Екатеринбурге

Отмечается, что на строительство нового завода потратят сумма более четверти миллиарда рублей. Кроме того, в связи с появлением нового предприятие будет создано около 50 рабочих мест. Также сообщается, что завод начнёт выпускать свою продукцию примерно через 1,5 года.