Поддельная икра с кишечной палочкой найдена на полках российских магазинов

В перечисленных торговых компаниях найдены кишечные палочки и другие нарушения упаковки. В одном из образцов найдена имитация икры. Оказалось, что Киржачский консервный завод вместе с оригинальной икрой использует фальсификат, однако не уведомляет об этом на банке своего изделия.