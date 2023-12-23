Поддельная икра с кишечной палочкой найдена на полках российских магазинов

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
На новогодние праздники россияне предпочитают покупать баночку красной икры. Однако, как показывают сведения Роскачества, далеко не всегда и не каждая торговая марка может быть безопасной.
В процессе исследования обнаружены нарушения у марок:
В перечисленных торговых компаниях найдены кишечные палочки и другие нарушения упаковки. В одном из образцов найдена имитация икры. Оказалось, что Киржачский консервный завод вместе с оригинальной икрой использует фальсификат, однако не уведомляет об этом на банке своего изделия.
На данный момент требованиям соответствуют только три торговые марки икры:
Ранее сообщалось, что компания Genotek вместе с сотрудниками из ВНИРО проверяли вместе с подростками рыбу и морепродукты на фальсификат из продуктовых магазинов.