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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Икра с кишечной палочкой найдена в российских магазинах

Поддельная икра с кишечной палочкой найдена на полках российских магазинов

23 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI

Икра с кишечной палочкой найдена в российских магазинах

Роскачество обнаружило множество нарушений в красной икре в ходе проверки 24 торговых марок.

На новогодние праздники россияне предпочитают покупать баночку красной икры. Однако, как показывают сведения Роскачества, далеко не всегда и не каждая торговая марка может быть безопасной.

В процессе исследования обнаружены нарушения у марок:

  • «Меридиан»,
  • «Камчатское море»,
  • «Восточный берег»,
  • «Форвард-С»,
  • «Сахалин рыба»,
  • Royal Black,
  • «Московский рыбокомбинат»,
  • «Лента»,
  • «Корсаков»,
  • «Красное золото»,
  • «Форвард-С»,
  • «Авачи».

В перечисленных торговых компаниях найдены кишечные палочки и другие нарушения упаковки. В одном из образцов найдена имитация икры. Оказалось, что Киржачский консервный завод вместе с оригинальной икрой использует фальсификат, однако не уведомляет об этом на банке своего изделия.

На данный момент требованиям соответствуют только три торговые марки икры:

  • «Очень»,
  • «Русское море»,
  • «Тунайча».

Ранее сообщалось, что компания Genotek вместе с сотрудниками из ВНИРО проверяли вместе с подростками рыбу и морепродукты на фальсификат из продуктовых магазинов.

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#Общество#Еда#Икра#Фальсификат#Камилла Булгакова#Красная икра
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