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Updated Сегодня, 12:29

Москва стала самым популярным направлением в Новый год для туристов

Москва стала самым популярным направлением в Новый год для туристов

25 декабря 2023, 12:27
Фото: Midjourney
Путешественники массово едут в Москву на Новый год, причем столица стала самым популярным направлением, забронированная пятая часть всех авиабилетов, и количество купленных билетов по данному направлению увеличилось на 8% за 2023 год.

Данные, предоставленные компанией «Авиасейлс», показывают, что Москва стала самым востребованным направлением для туристов в новогодние каникулы. Пятая часть всех забронированных билетов на этот период пришлась на столицу, что составляет 19%. Это увеличение на 4% по сравнению с прошлым годом. В среднем туристы проведут в Москве шесть дней из восьми выходных дней.

Количество приобретенных авиабилетов на данное направление в 2023 году выросло на 8%. Самые частые рейсы были из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Туристы в среднем оставались в Москве четыре дня, а билеты приобретали за две недели до вылета. Средняя сумма, потраченная на билеты туда и обратно, составляла 11346 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно информации из путеводителя «Короче», самыми популярными достопримечательностями в Москве для туристов являются парк «Зарядье», Кремль в Измайлово и Красная площадь.

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