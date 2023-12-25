Москва стала самым популярным направлением в Новый год для туристов

Количество приобретенных авиабилетов на данное направление в 2023 году выросло на 8%. Самые частые рейсы были из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Туристы в среднем оставались в Москве четыре дня, а билеты приобретали за две недели до вылета. Средняя сумма, потраченная на билеты туда и обратно, составляла 11346 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».