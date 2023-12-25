Москва стала самым популярным направлением в Новый год для туристов

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Данные, предоставленные компанией «Авиасейлс», показывают, что Москва стала самым востребованным направлением для туристов в новогодние каникулы. Пятая часть всех забронированных билетов на этот период пришлась на столицу, что составляет 19%. Это увеличение на 4% по сравнению с прошлым годом. В среднем туристы проведут в Москве шесть дней из восьми выходных дней.
Количество приобретенных авиабилетов на данное направление в 2023 году выросло на 8%. Самые частые рейсы были из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Туристы в среднем оставались в Москве четыре дня, а билеты приобретали за две недели до вылета. Средняя сумма, потраченная на билеты туда и обратно, составляла 11346 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно информации из путеводителя «Короче», самыми популярными достопримечательностями в Москве для туристов являются парк «Зарядье», Кремль в Измайлово и Красная площадь.