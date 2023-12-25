«Мышам не отдадим»: девушка желает приютить кота, но получает отказы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Родственница ищет котика, желательно мышелова, чтобы скрасить будни старушки. Но заводчики отказывают ей, узнав про предстоящие условия содержания питомца, пишет E1.ru.
Заводчики бояться отдавать животное на растерзание мышам, сообщает девушка.
Свердловчанка готова обеспечить и должный уход, и содержание приемыша, но решительно не понимает причин таких отказов, так как уверена, что предназначение котов — ловить мелких грызунов.
Ранее в Екатеринбурге хозяева вернули пса в приют обратно, поняв, что не смогут его содержать.