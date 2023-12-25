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Девушке отказывают в просьбе взять кота в Екатеринбурге из-за мышей

«Мышам не отдадим»: девушка желает приютить кота, но получает отказы в Екатеринбурге

25 декабря 2023, 05:31
Фото: 1MI

Девушке отказывают в просьбе взять кота в Екатеринбурге из-за мышей

Девушка в Екатеринбурге не может найти пушистого друга для своей бабушки, проживающей в своем доме.

Родственница ищет котика, желательно мышелова, чтобы скрасить будни старушки. Но заводчики отказывают ей, узнав про предстоящие условия содержания питомца, пишет E1.ru.

Заводчики бояться отдавать животное на растерзание мышам, сообщает девушка.

Свердловчанка готова обеспечить и должный уход, и содержание приемыша, но решительно не понимает причин таких отказов, так как уверена, что предназначение котов — ловить мелких грызунов.

Ранее в Екатеринбурге хозяева вернули пса в приют обратно, поняв, что не смогут его содержать.

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#Александра Логинова#Частный дом#Домашние животные#Кот#Приют#Екатеринбург#Заводчики#Мышелов
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