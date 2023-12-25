Появление знаменитостей и общественных деятелей на развратной вечеринке вызвало возмущение и требования отправить их на фронт, однако командир подразделения ВС РФ выразил мнение, что такие люди не нужны в военной службе, а лучше оставить их без внимания.

Военный прокомментировал ситуацию с участниками «голой вечеринки» в клубе Mutabor, которые вызвали общественный резонанс. Боец отметил, что это поведение неприемлемо и аморально, но не стоит отправлять этих людей на фронт. Военнослужащий подчеркнул, что они не представляют угрозы для СВО и просто живут своей жизнью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также отметил, что люди с такими поведенческими проблемами нуждаются в специальном месте, где они могли бы быть отделены от общества. Например, в отдельном острове, добавил боец.