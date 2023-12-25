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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Военнослужащий объяснил, почему участники вечеринки Ивлеевой не нужны на фронте

Военнослужащий объяснил, почему участники вечеринки Ивлеевой не нужны на фронте

25 декабря 2023, 11:03
Фото: 1MI
Появление знаменитостей и общественных деятелей на развратной вечеринке вызвало возмущение и требования отправить их на фронт, однако командир подразделения ВС РФ выразил мнение, что такие люди не нужны в военной службе, а лучше оставить их без внимания.

Военный прокомментировал ситуацию с участниками «голой вечеринки» в клубе Mutabor, которые вызвали общественный резонанс.

Боец отметил, что это поведение неприемлемо и аморально, но не стоит отправлять этих людей на фронт. Военнослужащий подчеркнул, что они не представляют угрозы для СВО и просто живут своей жизнью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он также отметил, что люди с такими поведенческими проблемами нуждаются в специальном месте, где они могли бы быть отделены от общества. Например, в отдельном острове, добавил боец.

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