Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Военный прокомментировал ситуацию с участниками «голой вечеринки» в клубе Mutabor, которые вызвали общественный резонанс.
Боец отметил, что это поведение неприемлемо и аморально, но не стоит отправлять этих людей на фронт. Военнослужащий подчеркнул, что они не представляют угрозы для СВО и просто живут своей жизнью, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он также отметил, что люди с такими поведенческими проблемами нуждаются в специальном месте, где они могли бы быть отделены от общества. Например, в отдельном острове, добавил боец.