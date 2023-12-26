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В Екатеринбурге бабушка требует 2 млн рублей с невестки за убийство внуков

С екатеринбурженки потребовали 2 миллиона за убийство троих детей

26 декабря 2023, 12:00
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге бабушка требует 2 млн рублей с невестки за убийство внуков

Год назад в Екатеринбурге были найдены тела трех детей, которых убила собственная мать. Теперь с нее требует компенсации бабушка детей.

Тогда женщина задушила свою шестимесячную дочку и двух сыновей в возрасте поясом от халата. Перед преступлением Анастасия сообщила своей маме о том, что будет делать. Но только утром на квартиру приехал участковый. В результате были обнаружены тела детей, причиной убийства женщина называла «необходимость избавиться от бесов».

Впоследствии ее арестовали и проверяли на психическое заболевание. Предполагается, что она не осознавала последствий своих действий. Сейчас Анастасия находится в лечебнице. В январе суд примет решение в отношении обвиняемой, сообщает «КП-Екатеринбург».

Также сообщается, что муж женщины травил ее какими-то препаратами. Сейчас потерпевшей по делу признана бабушка со стороны отца детей. Она подала иск на два миллиона рублей против невестки.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске избили до смерти двухлетнюю девочку.

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#Ребенок#Дети#Свердловская область#Убийство#Смерть ребенка#Массовое убийство#Убийство ребенка#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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