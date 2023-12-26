С екатеринбурженки потребовали 2 миллиона за убийство троих детей

Тогда женщина задушила свою шестимесячную дочку и двух сыновей в возрасте поясом от халата. Перед преступлением Анастасия сообщила своей маме о том, что будет делать. Но только утром на квартиру приехал участковый. В результате были обнаружены тела детей, причиной убийства женщина называла «необходимость избавиться от бесов».