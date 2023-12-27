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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Екатеринбуржец подал иск к РФ, чтобы судьи перестали носить мантии

Екатеринбуржец захотел увидеть судей без мантии

27 декабря 2023, 09:20
Фото: Midjourney

Екатеринбуржец подал иск к РФ, чтобы судьи перестали носить мантии

Житель Екатеринбурга подал иск против Российской Федерации, требуя запрета на ношение мантий судьями.

По сведениям Telegram-канала Ural Mash, мужчина не видит никакой практической цели в мантиях для судей. Истец полагает, что ношение мантий негативно отражается на принятии решений, поскольку они неудобны. Как отмечает екатеринбуржец, мантия отдаляет работников суда от простых людей.

Истец признался, что ознакомлен с проблемой лично, так как сам участвовал во множестве процессов. На данный момент мужчина стремится к тому, чтобы обязательное использование мантий было исключено из законодательства. Кроме того, как отмечает заявитель, многие судьи его поддерживают в его решении.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга отсудил у приставов 340 тысяч рублей за несостоявшийся отдых в Эмиратах.

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