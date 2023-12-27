Екатеринбуржец захотел увидеть судей без мантии

Истец признался, что ознакомлен с проблемой лично, так как сам участвовал во множестве процессов. На данный момент мужчина стремится к тому, чтобы обязательное использование мантий было исключено из законодательства. Кроме того, как отмечает заявитель, многие судьи его поддерживают в его решении.