Екатеринбуржец захотел увидеть судей без мантии

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
По сведениям Telegram-канала Ural Mash, мужчина не видит никакой практической цели в мантиях для судей. Истец полагает, что ношение мантий негативно отражается на принятии решений, поскольку они неудобны. Как отмечает екатеринбуржец, мантия отдаляет работников суда от простых людей.
Истец признался, что ознакомлен с проблемой лично, так как сам участвовал во множестве процессов. На данный момент мужчина стремится к тому, чтобы обязательное использование мантий было исключено из законодательства. Кроме того, как отмечает заявитель, многие судьи его поддерживают в его решении.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга отсудил у приставов 340 тысяч рублей за несостоявшийся отдых в Эмиратах.