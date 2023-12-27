Эксперт: поведение Ивлеевой на видео свидетельствует о лжи

Крутилин обратил внимание на то, что на видео Настя часто прикасается руками к лицу, предположительно, вытирает слезы. Однако, он считает, что это несколько подозрительно, поскольку облизывание губ можно трактовать как признак стресса. Профайлер также отмечает изменение обычного поведения блогерши: вместо привычной яркости и активности она создает образ угнетенной жертвы. Крутилин подчеркивает, что Настя — известная личность с миллионами подписчиков и командой профессионалов, которая контролирует каждую ее публикацию, поэтому он не уверен, что люди поверят в ее искренние сожаления.