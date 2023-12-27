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Эксперт: поведение Ивлеевой на видео свидетельствует о лжи

Эксперт: поведение Ивлеевой на видео свидетельствует о лжи

27 декабря 2023, 15:10
Фото: 1MI
Блогерша Настя Ивлеева, организовавшая провокационную вечеринку с участием знаменитостей, опубликовала видео, в котором извиняется за произошедшее. Ее поклонники неодобрительно отреагировали на это, а некоторым компаниям пришлось разорвать рекламные контракты с ней. Также налоговики начали проверку.

В своем 20-минутном видео Настя выразила сожаления и попросила прощения, однако эксперт по лжи Алексей Крутилин утверждает, что все ее эмоции — лишь показательное действо, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Крутилин обратил внимание на то, что на видео Настя часто прикасается руками к лицу, предположительно, вытирает слезы. Однако, он считает, что это несколько подозрительно, поскольку облизывание губ можно трактовать как признак стресса. Профайлер также отмечает изменение обычного поведения блогерши: вместо привычной яркости и активности она создает образ угнетенной жертвы. Крутилин подчеркивает, что Настя — известная личность с миллионами подписчиков и командой профессионалов, которая контролирует каждую ее публикацию, поэтому он не уверен, что люди поверят в ее искренние сожаления.

По словам Крутилина, даже негативный скандал приносит известность звезде, но команда блогерши, вероятно, не ожидала, что контракты будут отменены. Он также добавляет, что у Насти Ивлеевой была попытка сыграть роль жертвы, однако это ей не удалось, особенно учитывая ее недостаточные актерские навыки. По мнению профайлера, даже без специальных знаний в области распознавания лжи, люди останутся скептическими к ее извинениям.

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