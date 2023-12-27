Ежедневное употребление 400 гр моркови может снизить риск онкологии на 20%

Исследователи из Университета Ньюкасла проанализировали около 200 работ и пришли к выводу, что регулярное потребление около 400 граммов моркови в день может снизить риск развития онкологических заболеваний на 20%. Они опубликовали свои результаты в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, пишет ИА RuNews24.ru.