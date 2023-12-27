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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Ежедневное употребление 400 гр моркови может снизить риск онкологии на 20%

27 декабря 2023, 08:18
Связь между морковью и вероятностью развития рака была выявлена учеными из Великобритании.

Исследователи из Университета Ньюкасла проанализировали около 200 работ и пришли к выводу, что регулярное потребление около 400 граммов моркови в день может снизить риск развития онкологических заболеваний на 20%. Они опубликовали свои результаты в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, пишет ИА RuNews24.ru.

Значительное количество моркови, которое составляет 400 грамм, было рассчитано учеными как рекомендуемая порция для снижения риска рака на 4% в день. Таким образом, ежедневное употребление одной порции моркови может стать эффективной профилактикой рака.

Интересно, что этот подход может быть применим ко всем типам онкологии и в любом географическом регионе.

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