Ежедневное употребление 400 гр моркови может снизить риск онкологии на 20%

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Исследователи из Университета Ньюкасла проанализировали около 200 работ и пришли к выводу, что регулярное потребление около 400 граммов моркови в день может снизить риск развития онкологических заболеваний на 20%. Они опубликовали свои результаты в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, пишет ИА RuNews24.ru.
Значительное количество моркови, которое составляет 400 грамм, было рассчитано учеными как рекомендуемая порция для снижения риска рака на 4% в день. Таким образом, ежедневное употребление одной порции моркови может стать эффективной профилактикой рака.
Интересно, что этот подход может быть применим ко всем типам онкологии и в любом географическом регионе.