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Оперативник в Екатеринбурге задержан по подозрению в педофилии

Опер из Екатеринбурга задержан по подозрению в педофилии

27 декабря 2023, 07:53
Фото: 1MI

Оперативник в Екатеринбурге задержан по подозрению в педофилии

Сотрудник уголовного розыска Екатеринбурга подозревается во вступлении в половую связь с девочкой-подростком.

В настоящей момент инициирована служебная проверка для установления причастности подозреваемого к преступлению, сообщает URA.ru.

По заявлению пресс-службы полиции, сотрудник правоохранительных органов от работы отстранен и находится под стражей. Вменяемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет,

Мужчина женат, у него есть ребенок. Ранее сотрудник полиции осуществлял розыскные мероприятия в отношении несовершеннолетней. Девочка неоднократно сбегала из дома.

В суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, он обвиняется в совершения насилия над 13-летней племянницей.

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