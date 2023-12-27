Опер из Екатеринбурга задержан по подозрению в педофилии

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В настоящей момент инициирована служебная проверка для установления причастности подозреваемого к преступлению, сообщает URA.ru.
По заявлению пресс-службы полиции, сотрудник правоохранительных органов от работы отстранен и находится под стражей. Вменяемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет,
Мужчина женат, у него есть ребенок. Ранее сотрудник полиции осуществлял розыскные мероприятия в отношении несовершеннолетней. Девочка неоднократно сбегала из дома.
В суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, он обвиняется в совершения насилия над 13-летней племянницей.