Силовики рассказали об инвалиде, который зарезал отца в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Отмечается, что нападавший — инвалид. Он состоял на учете у врачей. У него диагностирована какая-то болезнь, мужчина является инвалидом второй группы. Болела и его мама, из-за этого они и переехали в другой регион. В последнее время он не работал, а ранее трудился в полиции.
В Верхнюю Пышму семья переехала из Башкирии. Об этом рассказали родные семьи, пишет Е1.
Напомним, семья поссорилась, и в какой-то момент сын набросился на родителей. Они сумели выбежать в подъезд и закрыть сына в квартире. На лестнице 65-летний отец скончался, а мать госпитализировали. Злоумышленнику 37 лет. Он находится под стражей.