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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 13:57

Убивший отца в Верхней Пышме инвалид работал в полиции

Силовики рассказали об инвалиде, который зарезал отца в Верхней Пышме

27 декабря 2023, 13:36
Фото: 1MI

Убивший отца в Верхней Пышме инвалид работал в полиции

Стали известны подробности жизни семьи, в которой произошла трагедия. Сын зарезал отца и чуть не убил мать. Это произошло в квартире на улице Уральских Рабочих.

Отмечается, что нападавший — инвалид. Он состоял на учете у врачей. У него диагностирована какая-то болезнь, мужчина является инвалидом второй группы. Болела и его мама, из-за этого они и переехали в другой регион. В последнее время он не работал, а ранее трудился в полиции.

В Верхнюю Пышму семья переехала из Башкирии. Об этом рассказали родные семьи, пишет Е1.

Напомним, семья поссорилась, и в какой-то момент сын набросился на родителей. Они сумели выбежать в подъезд и закрыть сына в квартире. На лестнице 65-летний отец скончался, а мать госпитализировали. Злоумышленнику 37 лет. Он находится под стражей.

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#Полиция#Убийство#Болезнь#Криминал#Семья#Верхняя Пышма#Инвалид#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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