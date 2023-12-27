Силовики рассказали об инвалиде, который зарезал отца в Верхней Пышме

Отмечается, что нападавший — инвалид. Он состоял на учете у врачей. У него диагностирована какая-то болезнь, мужчина является инвалидом второй группы. Болела и его мама, из-за этого они и переехали в другой регион. В последнее время он не работал, а ранее трудился в полиции.