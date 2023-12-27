В Екатеринбурге рядом с усадьбой с призраками будет лаборатория по изучению инфекций

Вместе с тем сама усадьба, где собираются построить лабораторию, связана с легендами. Ранее в этом здании жил купец Железнов. Согласно одной из легенд, его супруга погибла во время спектакля и после этого ее призрак стал периодически наведываться к местным жителям.