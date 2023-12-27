В Екатеринбурге рядом с усадьбой с призраками будет лаборатория по изучению инфекций

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Собственником лаборатории будет «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Проект строительства получил положительное заключение, согласно информации на сайте управления госохраны объектов культурного наследия региона.
Планируется, что здание будет состоять из восьми этажей и включать склад для реактивов, отдел контроля и иные необходимые для лаборатории подразделения.
Вместе с тем сама усадьба, где собираются построить лабораторию, связана с легендами. Ранее в этом здании жил купец Железнов. Согласно одной из легенд, его супруга погибла во время спектакля и после этого ее призрак стал периодически наведываться к местным жителям.
Ранее сообщалось, что фабрику по производству тканей для театров откроют в Екатеринбурге.