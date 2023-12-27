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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Екатеринбурге построят лабораторию по изучению инфекций рядом с усадьбой

В Екатеринбурге рядом с усадьбой с призраками будет лаборатория по изучению инфекций

27 декабря 2023, 10:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге построят лабораторию по изучению инфекций рядом с усадьбой

Рядом с усадьбой Железнова в Екатеринбурге появится новая лаборатория, где будут исследовать опасные инфекции.

Собственником лаборатории будет «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Проект строительства получил положительное заключение, согласно информации на сайте управления госохраны объектов культурного наследия региона.

Планируется, что здание будет состоять из восьми этажей и включать склад для реактивов, отдел контроля и иные необходимые для лаборатории подразделения.

Вместе с тем сама усадьба, где собираются построить лабораторию, связана с легендами. Ранее в этом здании жил купец Железнов. Согласно одной из легенд, его супруга погибла во время спектакля и после этого ее призрак стал периодически наведываться к местным жителям.

Ранее сообщалось, что фабрику по производству тканей для театров откроют в Екатеринбурге.

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#Свердловская область#Строительство#Мистика#Лаборатория#Екатеринбург#Усадьба#Городское строительство#Камилла Булгакова
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