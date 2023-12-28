Эксперт по недвижимости Паршиков: в праздники самое дешевое жилье — на окраинах

«Часто люди не обращают внимание на мелкий шрифт с дополнительными условиями, и потом им приходится платить намного больше, а отдых портится. Убедитесь, что в квартире есть все необходимое. Не стоит ехать в дешевую квартиру, если там нет ванны, раковины или плиты. Попросите прислать фотографии или видео квартиры. Откажитесь от навязываемых лишних услуг. Платите только за то, что вам действительно нужно», — заключил эксперт.