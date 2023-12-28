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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

Эксперт по недвижимости Паршиков: в праздники самое дешевое жилье — на окраинах

Эксперт по недвижимости Паршиков: в праздники самое дешевое жилье — на окраинах

28 декабря 2023, 13:41
Фото: Midjourney
Многие мечтают провести Новый год на Красной площади, но не хотят переплачивать за гостиницу. Вместо этого они решают снять жилье на несколько праздничных дней.

Гендиректор риэлтерской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими советами о том, как арендовать квартиру на новогодние праздники, не потратив при этом все деньги.

По его словам, многим не по карману аренда квартиры в центре города или номер в роскошном отеле, поэтому он дал несколько правил тем, кто хочет отлично отдохнуть и не разориться.

«Если вы решили обратиться в агентство недвижимости, то выбирайте только профессионалов, которые давно работают на рынке. Ознакомьтесь с отзывами о них, внимательно изучите раздел „О компании“. Не доверяйте первому попавшемуся предложению, особенно если вам предлагают арендовать квартиру очень дешево. Возможно, это мошенники, и по приезде в чужой город у вас не будет места, где остановиться», — рассказал Паршиков журналистам.

По мнению эксперта, не стоит выбирать аренду в центре города, там цены всегда будут выше. Лучше обратить внимание на тихие спальные районы, где цены обычно ниже.

«Не обязательно ехать в самый удаленный район. Можно выбрать тихий и красивый пригород, включая поселки городского типа с хорошей инфраструктурой. Там можно снять жилье по очень выгодной цене», — подсказал Паршиков.

Эксперт также рекомендует внимательно прочитать договор перед тем, как перевести деньги владельцу или агентству недвижимости.

«Часто люди не обращают внимание на мелкий шрифт с дополнительными условиями, и потом им приходится платить намного больше, а отдых портится. Убедитесь, что в квартире есть все необходимое. Не стоит ехать в дешевую квартиру, если там нет ванны, раковины или плиты. Попросите прислать фотографии или видео квартиры. Откажитесь от навязываемых лишних услуг. Платите только за то, что вам действительно нужно», — заключил эксперт.

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