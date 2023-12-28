Эксперт по недвижимости Паршиков: в праздники самое дешевое жилье — на окраинах

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Гендиректор риэлтерской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими советами о том, как арендовать квартиру на новогодние праздники, не потратив при этом все деньги.
По его словам, многим не по карману аренда квартиры в центре города или номер в роскошном отеле, поэтому он дал несколько правил тем, кто хочет отлично отдохнуть и не разориться.
«Если вы решили обратиться в агентство недвижимости, то выбирайте только профессионалов, которые давно работают на рынке. Ознакомьтесь с отзывами о них, внимательно изучите раздел „О компании“. Не доверяйте первому попавшемуся предложению, особенно если вам предлагают арендовать квартиру очень дешево. Возможно, это мошенники, и по приезде в чужой город у вас не будет места, где остановиться», — рассказал Паршиков журналистам.
По мнению эксперта, не стоит выбирать аренду в центре города, там цены всегда будут выше. Лучше обратить внимание на тихие спальные районы, где цены обычно ниже.
«Не обязательно ехать в самый удаленный район. Можно выбрать тихий и красивый пригород, включая поселки городского типа с хорошей инфраструктурой. Там можно снять жилье по очень выгодной цене», — подсказал Паршиков.
Эксперт также рекомендует внимательно прочитать договор перед тем, как перевести деньги владельцу или агентству недвижимости.
«Часто люди не обращают внимание на мелкий шрифт с дополнительными условиями, и потом им приходится платить намного больше, а отдых портится. Убедитесь, что в квартире есть все необходимое. Не стоит ехать в дешевую квартиру, если там нет ванны, раковины или плиты. Попросите прислать фотографии или видео квартиры. Откажитесь от навязываемых лишних услуг. Платите только за то, что вам действительно нужно», — заключил эксперт.