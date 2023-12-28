Мешали слушать музыку: мужчина с ножом ночью ломился к «обидчикам» в Екатеринбурге

Но ночные приключения на этом не прекратились — мужчина схватился за нож и пошел искать «обидчиков», донимая окружающих стуком по квартирам и криком. Затем сломал дверь в подъезде. По версии местных жителей, хулиган неоднократно выламывал входную дверь. Очевидцы сняли видео — на нем дебошир разгуливает во дворе возле дома, а в руках у него нож. Люди в панике и недовольны отсутствием реакции со стороны полиции.