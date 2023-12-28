Мешали слушать музыку: мужчина с ножом ночью ломился к «обидчикам» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Один из жильцов слушал громкую музыку прямо посреди ночи. «Музыкальные уроки» закончились, когда о себе стуком в дверь меломана напомнили соседи, сообщает E1.ru.
Но ночные приключения на этом не прекратились — мужчина схватился за нож и пошел искать «обидчиков», донимая окружающих стуком по квартирам и криком. Затем сломал дверь в подъезде. По версии местных жителей, хулиган неоднократно выламывал входную дверь. Очевидцы сняли видео — на нем дебошир разгуливает во дворе возле дома, а в руках у него нож. Люди в панике и недовольны отсутствием реакции со стороны полиции.
В настоящее время обращение в полицию принято, проводятся проверочные мероприятия.
Ранее сообщалось, как мужчина в Екатеринбурге устроил драку с посетителями и охраной ТЦ «Гринвич».