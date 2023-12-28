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Буйный сосед держит в страхе жителей подъезда дома в Екатеринбурге

Мешали слушать музыку: мужчина с ножом ночью ломился к «обидчикам» в Екатеринбурге

28 декабря 2023, 05:50
Фото: 1MI

Буйный сосед держит в страхе жителей подъезда дома в Екатеринбурге

Конфликт между соседями произошел в одном из подъездов по улице Евгения Савкова в Екатеринбурге.

Один из жильцов слушал громкую музыку прямо посреди ночи. «Музыкальные уроки» закончились, когда о себе стуком в дверь меломана напомнили соседи, сообщает E1.ru.

Но ночные приключения на этом не прекратились — мужчина схватился за нож и пошел искать «обидчиков», донимая окружающих стуком по квартирам и криком. Затем сломал дверь в подъезде. По версии местных жителей, хулиган неоднократно выламывал входную дверь. Очевидцы сняли видео — на нем дебошир разгуливает во дворе возле дома, а в руках у него нож. Люди в панике и недовольны отсутствием реакции со стороны полиции.

В настоящее время обращение в полицию принято, проводятся проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, как мужчина в Екатеринбурге устроил драку с посетителями и охраной ТЦ «Гринвич».

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#Происшествия#Александра Логинова#Полиция#Нож#ЧП#Хулиган#Дебошир#Екатеринбург#Инцидент#Буян#Громкая музыка
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